ABD basını yazdı: Trump’ın ismi Epstein belgelerinde geçiyor

Donald Trump’ın isminin Epstein belgelerinde geçtiği ortaya çıktı. ABD basınında yer alan haberde, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Trump’a bu durumu bildirdiği aktarıldı.

ABD'de Adalet Bakanlığı yetkilileri, Mayıs ayında Beyaz Saray’da düzenlenen bir toplantıda Başkan Donald Trump’a, Jeffrey Epstein dosyalarında isminin geçtiğini söyledi. Yetkililer, Trump’a isminin birçok yüksek profilli isim arasında yer aldığı ve bu durumun suç işlediği anlamına gelmediği bilgisini verdi.

Toplantıda ayrıca, dosyaların büyük oranda doğrulanmamış söylentiler içerdiği, fuhşa yönlendirilen çocuklar ve mağdurların kişisel bilgilerinin korunması amacıyla daha fazla belgenin kamuoyuna açıklanmayacağı belirtildi. Trump da Adalet Bakanlığı’nın bu kararına saygı duyacağını ifade etti.

ABD basınının önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Trump daha önce Epstein ile arkadaşlıklarının 2006 yılında sona erdiğini ve son 15 yıldır görüşmediklerini açıklamıştı. Epstein, 2019’da federal fuhuş ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken, cezaevinde ölmüştü.

FBI Direktörü Kash Patel, Trump’ın isminin dosyalarda yer aldığı bilgisini gizli olarak diğer yetkililere iletti. Ancak Adalet Bakanlığı, kapsamlı inceleme sonucunda dosyalarda suçlamaları destekleyecek kanıt bulunmadığını ve daha fazla belge açıklanmayacağını bildirdi.

Trump, Epstein dosyalarıyla ilgili çıkan haberlerin ardından The Wall Street Journal muhabirlerine karşı dava açmış ve iddialarda geçen mektubun “var olmadığını” savunmuştu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da, Epstein'in, İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini iddia etmişti.

WSJ ise, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.