Trump yönetimi İsrail ve Hamas'ı uyardı! "Garantiler geri çekilebilir"

İsrail merkezli Kanal 12’nin haberine göre, Trump yönetimi, Gazze'de süren katliamın sona ermemesi durumunda, İsrail ve Hamas’a yönelik daha önce verdiği garantileri geri çekmekle tehdit etti.

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, Trump yönetimi, İsrail ve Hamas’a "savaşın sona ermesini görmek istediklerini" açık bir dille iletti.

ABD, Hamas’ın Gazze’de kalıcı bir ateşkese yönelik ilerleme kaydetmemesi durumunda daha önce verdiği garantileri geri çekme tehdidinde bulundu.

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Beyaz Saray’ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff’, ateşkes ve rehine anlaşmasına yönelik diplomatik temasları yoğunlaştırdı.

Steve Witkoff’un Perşembe günü Roma’da, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Katar’dan üst düzey bir temsilciyle üçlü bir toplantı yapması planlanıyor. Witkoff’un Çarşamba günü Roma’ya gitmesi bekleniyor.

Roma’daki bu görüşme, Hamas ve İsrail heyetlerinin Doha’da sürdürdüğü dolaylı müzakerelerle eş zamanlı yürütülecek. Konuya yakın kaynaklara göre, "birkaç gün içinde anlaşma ihtimali yüksek"

BEYAZ SARAY'DAN GELEN BASKI SONUÇ VERİYOR MU?

Benzer bir üçlü toplantı iki hafta önce Washington’da yapılmış, görüşmelerde İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmenin kapsamı konusunda net pozisyon aldığı açıklanmıştı.

ABD’li ve İsrailli kaynaklara göre, Witkoff Roma’daki görüşmelerden somut sonuç alırsa haftanın sonuna doğru Doha’ya geçerek anlaşmayı sonuçlandırmayı hedefliyor.