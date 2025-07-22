Trump ve Netanyahu'lu skandal Gazze rüyası! Siyonist bakandan yapay zekalı tepki çeken video: 'Ya onlar ya biz'

ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'yu Gazze'de tatil yaparken gösteren yapay zekayla hazırlanan videonun ardından Siyonist Bakan Gila Gamliel'den bir skandal daha geldi. İsrailin bombaları altında enkaza dönen Gazze'den Filistinlilerin sürüldüğü anların yer aldığı videoda 'Ya onlar ya biz' sözleri tepki çekti.

Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde katliam yapan İsrail'in Filistinlileri üçüncü bir ülkeye sürme hayalleri devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın aylar önce yapay zeka ile hazırlanan videosunun ardından İsrailli Bakan Gamliel de skandal bir video yayımladı. Filistinlilerin sürülüp, yıkılan Gazze'nin yenilendiğini gösteren videoda Trump ve Netanyahu dikkat çekti.

SİYONİST BAKANDAN SKANDAL GAZZE VİDEOSU

Gazze'yi ilhak planları yapan Netanyahu yönetiminin İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel bugün sosyal medya hesabından küstah bir paylaşım yaptı.

TRUMP VE NETANYAHU SAHİLDE TURLUYOR!

Videoda Gazze’de bir Trump Tower inşa edildiği ve kıyı şeridinde gökdelenlerin yükseldiği görüldü.

Videoda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Gazze sahilinde yürüyor.

YA ONLAR YA BİZ!

Yapay zeka tarafından oluşturulan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürüldüğünü gösteren videoda "Gazze gelecekte böyle görünecek. Gazzelilerin gönüllü göçü sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün. Ya biz ya onlar" ifadelerini kullandı.

TRUMP DA TATİL PLANI YAPMIŞTI!

ABD Başkanı Donald Trump da Gazze için hazırlattığı yapay zekalı videoda Netanyahu ile tatil yaptığı anlar yer almıştı. Video tüm dünyanın tepkisini çekmişti.