Son 72 saatte! 21 Gazzeli çocuk İsrail'in 'açlık silahı' ile öldü

Gazze'de son 72 saatte 21 çocuk, mama ve su bulamadığı için hayatını kaybetti. Açlıktan ölenlerin toplam sayısı 101’e, çocuk ölümleri ise 80’e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle bölgede açlıktan ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son 72 saatte 21 çocuk, son 24 saatte ise 4’ü çocuk olmak üzere 15 Filistinli, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

"KIZIMA SON OLARAK MERCİMEK SUYU İÇİRDİM"

Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde tedavi gören 32 yaşındaki özel gereksinimli Rahil Muhammed Rusrus da hayatını kaybedenler arasında. Babası Rahim Rusrus, kızının bir aydır açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini belirterek, “Kızıma son olarak ıslanmış mercimek suyundan iki kaşık içirdim. Dünyada yediği son yemek buydu” dedi.

Rusrus, daha önce bir çocuğunu İsrail saldırısında, bir diğerini ise açlıktan kaybettiğini anlatarak, “Artık çocuklarımın sadece saldırılarda değil, açlıktan da ölmelerinden korkuyorum. Dünya bize sırtını döndü” diye konuştu.

BEBEKLER VE ÇOCUKLAR DA AÇLIĞA YENİK DÜŞÜYOR

Gazze'nin kuzeyinde sadece 40 günlük olan Yusuf Muhammed es-Safedi, bebek maması ve besin yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yusuf’un babası Ethem es-Safedi, “Bebek 40 günlüktü. Mama yok, annelerin sütü kesildi, ekmek yok, yiyecek yok” sözleriyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

Han Yunus’ta ise Abdulhamid el-Ğalban adlı Filistinli çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarına göre, Gazze’de 17 bin çocuk ağır yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

"GAZZE ÖLÜYOR, BİZ DE ONUNLA BİRLİKTE ÖLÜYORUZ"

Gazze’de görev yapan Al Jazeera muhabiri Enes el-Şerif, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, “Açlıktan boğuluyorum, bitkinlikten titriyorum. İçimizde dağılıp gidiyoruz. Gazze ölüyor ve onunla birlikte biz de ölüyoruz” ifadelerini kullandı.

UNRWA: GIDALAR SINIRDA, GAZZE AÇLIKTAN ÖLÜYOR

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze dışında üç aydan fazla yetecek gıda stokunun bulunduğunu ancak İsrail'in sınır geçişlerini engellediğini belirtti. UNRWA, “Gazze’deki acı insan yapımıdır ve durdurulmalıdır” çağrısında bulundu.

Gıda fiyatlarının 40 kat arttığı Gazze'de, bir kilo şekerin 100 dolara ulaştığı bildirildi.

"GENÇLER YİYECEK BULMAK İÇİN ÖLÜME GİDİYOR"

Yusuf bebeğin babası Ethem es-Safedi, yaşadıkları trajediyi şu sözlerle anlattı:

“Bebeklerimize mama vermek istedik ama bulamadık. Gençler yardım merkezlerine gidiyor ama yürüyerek gidip kefenle dönüyorlar.”

Gazze’nin güneyindeki çadırlarda yaşayan anne Besme ise iki çocuğunun ağır hasta olduğunu ve yardım eli beklediklerini söyledi: “Çocuklarım ölürse ben de ölürüm.”

AFP: GAZETECİLER AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Fransız haber ajansı AFP, Gazze’deki serbest gazetecilerini tahliye etme kararı aldığını duyurdu. AFP Gazeteciler Derneği yaptığı açıklamada, “Kuruluşumuzdan bu yana çatışmalarda kaybettiğimiz meslektaşlarımız oldu. Ancak hiçbirimizi açlıktan kaybetmemiştik” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki hükümetin verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli öldü, 142 binden fazla kişi yaralandı. Gazze'nin yüzde 88'i tahrip edilirken, 2 milyon kişi yerinden edildi.