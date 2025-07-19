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10 milyar dolarlık intikam! 'Müstehcen mektup' ABD'yi karıştırdı, Trump hakaret edip dava açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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10 milyar dolarlık intikam! &#039;Müstehcen mektup&#039; ABD&#039;yi karıştırdı, Trump hakaret edip dava açtı
Trump, Epstein, Wall Street Journal, Dava, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerika'nın önde gelen gazetesi Wall Street Journal, çocuk istismar suçlusu Epstein ile Trump'ın bağlantısını yayınladığı haberin bedelini ağır ödeyecek. Trump, 'işe yaramazlar' dediği gazeteye 10 milyar dolarlık dava açtı.

Amerika'nın önde gelen gazetesi Wall Street Journal, Trump'ın çocuklara yönelik cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'e 'müstehcen' mektup gönderdiğini ortaya çıkardı. Haber sonrası Trump, Wall Street Journal (WSJ) ve sahibi Rupert Murdoch'a karşı harekete geçti.

Trump, gazeteye ve medya patronuna 10 milyar dolarlık bir dava açtı.

Dava, gazetenin milyarder ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlarını haberleştirmesinden bir gün sonra geldi.

"ÇÖP YIĞINI GAZETE"

Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "The Wall Street Journal adlı işe yaramaz gazetede yer alan sahte, kötü niyetli, iftira niteliğindeki haber "makalesinin" yayınlanmasında payı olan herkese karşı güçlü bir dava açtık.

Umarım Rupert ve 'arkadaşları' bu davada verecekleri saatler süren ifade ve tanıklıkları sabırsızlıkla bekliyorlardır. Rupert Murdoch'un kendisine ve 'çöp yığını' gazetesi WSJ'ye karşı açtığım davada ifade vermesini sabırsızlıkla bekliyorum. İlginç bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.

Dava dosyasına göre Trump, yayın kuruluşunun kendisine iftira attığını ve iftira yasalarını ihlal ettiğini savundu. Trump, gazetenin Epstein'ın 50. yaş günü için gönderdiğini iddia ettiği mektubun "sahte" olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı, dün federal mahkemeden, Epstein'ın cinsel istismar davasında büyük jüri tutanaklarını açmasını istememişti. Trump yönetimi, daha önce söz vermesine rağmen, davayla ilgili ek dosyaları yayınlamayacağını açıklamasının ardından patlak veren fırtınayı kontrol altına almaya çalışıyor.

Tartışma Trump ile sadık tabanı arasında büyük bir çatlağa neden oldu; en ateşli destekçilerinden bazıları davayı ele alış biçimi nedeniyle Beyaz Saray'ı eleştiriyor ve Trump'ın belgelerin kamuoyuna açıklanmasını neden istemediğini sorguluyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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