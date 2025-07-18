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ABD kripto paraları resmen tanıdı! Trump, çığır açan GENIUS Yasası'nı imzaladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD kripto paraları resmen tanıdı! Trump, çığır açan GENIUS Yasası&#039;nı imzaladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, kripto paraların resmen tanınmasının önünü açan GENIUS Yasası'nı imzaladı.

Kripto para merkezini Çin'den ABD'ye taşımaya çalışan ABD Başkanı Trump, çığır açan GENIUS Yasası'nı imzaladı. Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

KRİPTO PARALARI DÜZENLEYEN İLK BÜYÜK YASA

ABD Temsilciler Meclisi ülke tarihinde bir ilke imza atarak kripto para piyasasını baştan sona yeniden şekillendirecek kapsamlı yasaları onayladı. Perşembe günü 206 Cumhuriyetçi ve 102 Demokrat'ın desteğiyle Temsilciler Meclisi'nden geçen ve GENIUS Yasası olarak adlandırılan yasa, dijital para birimlerini düzenleyen ilk büyük yasa olacak ve 250 milyar dolarlık sabit kripto para piyasası için düzenleyici bir çerçeve oluşturacak. 

ABD kripto paraları resmen tanıdı! Trump, çığır açan GENIUS Yasası'nı imzaladı - 1. Resim

TRUMP: BENİM ADIMI VERDİLER

Kripto para birimlerini düzenleyen tarihi bir yasa tasarısını imzalayan Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Çok çalıştık. Çok önemli bir yasa, GENIUS Yasası. Benim adımı verdiler," diye espri yapan Trump, "Ve teşekkür etmek istiyorum - size teşekkür etmek istiyorum. Bu müthiş bir yasa." ifadelerini kullandı.

ABD kripto paraları resmen tanıdı! Trump, çığır açan GENIUS Yasası'nı imzaladı - 2. Resim

İNTERNETTEN SONRA EN BÜYÜK DEVRİM

Trump, "Geçen yıl söz verdiğim gibi, GENIUS Yasası, dolar destekli stablecoin'lerin muazzam vaadini tesis etmek ve harekete geçirmek için net ve basit bir düzenleyici çerçeve oluşturuyor. Bu, belki de internetin doğuşundan bu yana finans teknolojisindeki en büyük devrim olabilir. Birçok kişi bunu söylüyor." dedi.

ABD kripto paraları resmen tanıdı! Trump, çığır açan GENIUS Yasası'nı imzaladı - 3. Resim

Kripto para topluluklarına seslenen Trump, "Şunu söyleyeyim, tüm kripto topluluğu, yıllarca alay konusu oldunuz, görevden alındınız ve sayılmadınız. Bir buçuk yıl kadar önce de sayılmadınız. Ama bu imza büyük bir onay" diye konuştu.

Beyaz Saray'daki imza törenine Kongre üyeleri ve Robinhood, Tether, Gemini ve diğer kripto ve finans şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Trump'ın konuşmasının büyük bir kısmı, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson gibi milletvekillerinden Winklevoss ikizlerine kadar kalabalığın içindekileri takdir etmekten ibaretti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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