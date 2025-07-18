“Gizli Trump Şehri” uyduyla ortaya çıktı! Umman Sahiline saray mı diktiriyor?

Körfez’de Trump markalı projelere bir yenisi daha ekleniyor. Umman’ın Yiti sahilinde inşa edilen “Trump International Oman” otelini kapsayan AIDA adlı ultra lüks projede önemli ilerleme sağlandı. Uydu görüntüleri inşaatı gözler önüne serdi.

ABD merkezli Newsweek dergisinin yayımladığı uydu görüntülerine göre, Umman’ın kıyı şeridinde ABD Başkanı Donald Trump’ın adını taşıyan AIDA adlı turizm ve konut projesinde kayda değer ilerleme sağlandı.

500 MİLYON DOLARLIK PROJE, VİZYON 2040 İLE UYUMLU

AIDA adı verilen proje, Umman’ın başkenti Maskat’a 15 dakika mesafede, Yiti plajı yakınlarında kayalık alanda konumlanıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 430 metre yüksekte inşa edilen kompleks, Umman’ın “Vizyon 2040” stratejisi kapsamında turizm ve yabancı yatırım yoluyla ekonomik çeşitliliği artırma hedefiyle uyumlu.

Proje kapsamında 140 odalı lüks bir otel ve uluslararası standartlarda bir golf sahası yer alıyor. Toplam 500 milyon dolarlık yatırım, ülkenin en değerli kıyı bölgelerinden birinde hayata geçiriliyor.

TRUMP ORGANİZATİON VE DAR GLOBAL ORTAKLIĞI

Projeyi, Suudi Arabistan merkezli gayrimenkul geliştirici Dar Global ile Umman’ın turizm ajansı Omran Group birlikte yürütüyor. Trump markalı yapılar arasında, deniz manzaralı Trump Cliff Villaları da bulunuyor. Villaların her birinin satış fiyatı 1 milyon doların üzerinde.

Trump Organization Başkan Yardımcısı Eric Trump, projeyi “Umman’ı önde gelen küresel bir destinasyon haline getirecek, sofistike ve ayrıcalıklı bir çağın başlangıcı” olarak tanımladı.

KÖRFEZ'DE TRUMP MARKASI BÜYÜYOR

Trump Organization, bölgedeki diğer projeleriyle de dikkat çekiyor. 2029’da tamamlanması hedeflenen Trump Tower Cidde ve dünyanın en yüksek açık hava havuzuna ev sahipliği yapacak Trump International Hotel and Tower Dubai de şirketin Körfez’deki yatırımları arasında yer alıyor.

AÇILIŞ 2028'DE PLANLANIYOR

AIDA projesinin altyapı aşamasının 2027 yılında tamamlanması planlanıyor. Trump International Oman otelinin ise Aralık 2028’de açılması öngörülüyor.