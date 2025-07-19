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Trump duyurdu! Hamas 10 rehineyi bırakmayı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trump duyurdu! Hamas 10 rehineyi bırakmayı kabul etti
ABD, Hamas, Trump, Orta Doğu, Gazze, Ateşkes, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Orta Doğu nefesini tutmuşken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump Gazze’de tutulan 10 rehinenin çok yakında serbest bırakılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde tutulan 10 rehinenin daha yakında serbest bırakılacağını duyurdu. 

"Rehinelerin çoğunu geri aldık. Çok yakında 10 rehineyi daha alacağız. Bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umuyoruz" diyen Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un çabalarını da övdü.

STEVE WİTKOFF'A TEŞEKKÜR ETTİ!

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yürüttüğü diplomatik çalışmaları överek, rehine krizinin çözümünde ABD’nin aktif rol oynadığını vurguladı.

YARDIM BEKLERKEN VURULDULAR

Ateşkes görüşmeleri devam ederken, Filistin haber ajansı WAFA, Cumartesi günü Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde yardım almak için toplanan sivillerin hedef alındığını bildirdi.

Olay yerinde bulunan tıbbi kaynaklara göre, İsrail ordusunun gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu en az 25 kişi öldü, 70’ten fazla kişi yaralandı.

Trump duyurdu! Hamas 10 rehineyi bırakmayı kabul etti! - 1. Resim

SON HAFTALARDA BENZER SALDIRILARDA BİLANÇO AĞIR

Refah’ta yaşanan bu son saldırı, son haftalarda art arda yaşanan yardım noktası katliamlarının bir yenisi oldu. Filistinli yetkililere göre, özellikle "Gazze İnsani Yardım Vakfı" adıyla bilinen ve BM ile diğer yardım kuruluşlarından bağımsız hareket eden merkezlerin çevresinde yaşanan benzer olaylarda şimdiye dek yaklaşık 900 sivil hayatını kaybetti.

NETANYAHU'DAN DOHA TALİMATI

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail müzakere heyetinin Katar’ın başkenti Doha’da kalmaya devam etmesi talimatını verdi.

Netanyahu, heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanana kadar Katar’da bulunacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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