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İsrail’e tek bir vida bile gitmeyecek! Brüksel'den Netanyahu'ya soğuk duş

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail’e tek bir vida bile gitmeyecek! Brüksel&#039;den Netanyahu&#039;ya soğuk duş
İsrail, Gazze, Sivil Toplum Kuruluşları, İnsan Hakları, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Brüksel Mahkemesi, Gazze’deki sivil katliamda rol oynayan askeri ekipmanların İsrail’e gönderilmesini yasakladı. Flaman hükümetine sevkiyatı durdurma emri verildi. Kararın ihlali halinde her gönderi için 50 bin avro ceza uygulanacak!

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail bombardımanlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 479’a ulaşırken, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir mahkeme İsrail’e yönelik askeri teçhizat sevkiyatının durdurulmasına karar verdi.

Karar, Antwerp-Bruges limanı üzerinden gerçekleşen sevkiyatların uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle alındı.

İsrail’e tek bir vida bile gitmeyecek! Brüksel'den Netanyahu'ya soğuk duş - 1. Resim

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Belçika haber ajansı Belga’ya göre, Brüksel Mahkemesi, Flaman bölge hükümetine askeri kullanıma elverişli tüm malların İsrail'e ihracatını engellemesi yönünde resmi talimat verdi. Avrupa’nın en büyük lojistik merkezlerinden biri olan Antwerp-Bruges limanı, bu tür sevkiyatların ana çıkış noktası olarak biliniyor.

Mahkeme kararına gerekçe olarak, "savunma ile ilgili ürünlerin ve askeri amaçlarla kullanılabilecek çift kullanımlı malların" sivil nihai kullanım için yeterli güvence sağlanmadan İsrail'e gönderilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

STK'LARIN BAŞVURUSU ETKİLİ OLDU

Karar, Vredesactie, INTAL, 11.11.11 ve İnsan Hakları Ligi adlı dört sivil toplum kuruluşunun açtığı dava sonucunda alındı. STK’lar, İsrailli savunma şirketi Ashot Ashkelon’a gönderilmek üzere limanda durdurulan ve tank parçaları içerdiği bildirilen bir konteyneri örnek göstererek, sevkiyatların durdurulmasını talep etti.

STK’lara göre, İsrail ordusu söz konusu parçaları Gazze Şeridi’nde konuşlandırılan Merkava tankları ve Namer zırhlı araçlarında kullanıyor. Kuruluşlardan biri olan 11.11.11, kararı “tarihi” olarak nitelendirdi.

MAHKEMEDEN PARA CEZASI UYARISI

Brüksel Mahkemesi, kararın ihlali halinde Flaman bölge yönetiminin her ihlal için 50 bin Avro para cezasına çarptırılabileceğini belirtti. Mahkeme, Flaman hükümetinin İsrail’e yönelik askeri misyonları kolaylaştırarak “uluslararası hukuki yükümlülüklerini ihlal ettiğini” ifade etti.

Belçika federal yönetimi de mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, bölgede askeri müdahalelerin durdurulması istendi.

GAZZE'DEKİ SALDIRILARA TEPKİLER BÜYÜYOR

Kudüs Latin Patrikhanesi’nin verdiği bilgiye göre, İsrail’in Perşembe günü düzenlediği bir saldırı Gazze’deki tek Katolik kilisesini hedef aldı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığı ise bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 58 bini aştığını duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

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