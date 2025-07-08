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Belçika’da Gazze için 5 günlük açlık grevi! Avrupa'yı ayağa kaldırdılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Belçika’da Gazze için 5 günlük açlık grevi! Avrupa&#039;yı ayağa kaldırdılar
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarla halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi’ne destek için Belçika’da sesler yükseliyor. Gent kentinde aktivistler, İsrail’e tepki olarak 5 günlük açlık grevi başlattı.

Belçika'da Filistin'e destek için 5 günlük açlık grevi başlatıldı. Gent kentinde bir grup aktivist, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı ülkelerinin İsrail ile tüm ilişkileri kesmesini talep ediyor.

Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, açlık grevi dünya basınının da ilgisini çekti ve Avrupa'nın farklı şehirlerine ilham verme hedefiyle düzenleniyor.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERİN KESİLMESİ ÇAĞRISI

Gent'te toplanan aktivistler, Belçika hükümetine İsrail ile askeri, diplomatik ve ekonomik bağlarını koparma çağrısında bulundu. Açlık grevinin organizatörlerinden "Aziz Michael Hareketi"nden Rahip Lode Vandeputte, "İsrail Gazze'de soykırım yapmayı sürdürürken sessiz kalınmamalı" dedi.

Vandeputte, buna karşı harekete geçmenin "ahlaki bir zorunluluk" olduğunu vurguladı. Aktivistler, 5 gün boyunca yalnızca şekerli su, kahve veya çay içeceklerini açıkladı.

AVRUPA'NIN DİĞER ŞEHİRLERİNE YAYILABİLİR

Dünya medyasının mercek altına aldığı grev, Avrupa'da benzer eylemler için örnek oluşturmayı hedefliyor. Aktivistler, bu protestonun başka şehirlerde de yankı bulmasını umuyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de daha önce, 16 Haziran'da Beguinage Kilisesi'nde "Filistin'e adalet için" 5 gün süren bir açlık grevi düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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