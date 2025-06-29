Gazze'de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor! 2 yaşındaki Şam’ın annesi yardım istedi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarıyla halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde 2 yaşındaki minik Şam Kıdeyh ölümle pençeleşiyor.

İsrail ordusunun Gazze'de uyguladığı abluka, sağlık ve gıda krizini derinleştiriyor. 22 aylık Şam Kıdeyh, akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM YOK

Gazze'nin Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde bir çadırda annesi ve ablasıyla yaşayan Şam Kıdeyh, yaklaşık bir ay önce bir saldırıda babasını kaybetti. Karaciğer büyümesi (hepatomegali) ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan Şam, 2 yaşına yaklaşmasına rağmen yalnızca 4,5 kilogram ağırlığında.

Gazze'de sağlık sistemi çöktüğü için tedavi edilemiyor, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle yeterli beslenme sağlanamıyor.

Anne İslam Kıdeyh, "gıda, mama ve bebek bezi" bulmakta zorluk çektiklerini belirtti. Çadırdaki kötü hava koşulları ve açlık nedeniyle kızının bitkin düştüğünü söyledi.

"Gazze'deki gıda fiyatları çok yüksek. Kalsiyum ve vitamin gibi ilaçlar artık bulunmuyor. Şam diş çıkarıyor ama kalsiyum eksikliğinden ötürü dişlerinin rengi değişiyor" dedi.

"KIZIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Anne İslam Kıdeyh, "Üstünü değiştirirken korkuyorum. Göğüs kafesindeki kemikler çok belirgin. 9 yıl sonra dünyaya gelen Şam'ı kaybetmek istemiyorum" ifadelerini kullandı ve uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.

REFAH SINIR KAPISI KAPALI

Refah Sınır Kapısı Mayıs 2024'ten bu yana kapalı. Ağır yaralıların çıkışına nadiren ve Dünya Sağlık Örgütünün onayıyla izin veriliyor.

HASTANELERDEN UYARI

Gazze'deki Rantisi Hastanesi ve Nasır Hastanesi 19 Haziran'da "mamaların tükendiği ve 48 saat içinde bebek ölümlerinin yaşanabileceği" uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 20 Haziran'da Gazze’de yetersiz beslenen çocuk sayısının endişe verici düzeyde arttığını ve yalnızca Mayıs ayında 5 bin 100 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ise 28 Haziran'da yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66’ya yükseldiğini duyurdu.