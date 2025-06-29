Netanyahu'dan yeni katliam hazırlığı! Gazze'nin kuzeyinde toplu tahliye emri verdi

Soykırımcı İsrail, 180 binden fazla Filistinliyi tehcir ettiği Gazze'nin kuzeyini tamamen boşaltmak için yeniden tahliye emri yayınladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneydeki bölgelere zorla göç ettirilmesine dair yeni bir "toplu tahliye emri" yayımladı.

Ordu, bölgede askeri faaliyetlerin yoğunlaşacağı uyarısında bulundu.

KUZEY GAZZE'DE TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu sözcüsü Albay Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada doğu Zeitoun, Eski Şehir, Tuffah, Daraj, Sabra, Cebalia el-Balad, Cebina Kampı ve Tel el-Zaaatar dahil en az 17 bölgede yaşayanların "El-Mawasi bölgesine derhal tahliye edilmesi" çağrısında bulundu.

Adraee, ordunun saldırılarını Gazze'nin kuzey kesiminde artıracağını ve operasyonların batıya doğru Gazze'nin merkezine genişleyeceğini belirtti.

Abbas yönetiimi, bu zorunlu yerinden edilme emirlerini toplu cezalandırma olarak nitelendirerek kınadı.

İsrail'in Cumartesi günü Gazze'de 60'tan fazla Filistinliyi öldüren saldırıların devam eden savaşın bir parçası olduğu belirtildi.

SALDIRILARDA YÜKSEK CAN KAYBI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik katliamlarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 56.000'den fazla Filistinli öldürüldü.

Gazze'nin kuzeyi savaşın başında tamamen boşaltılmış ancak bu yılın başlarında ateşkes sırasında yüz binlerce kişi bölgeye geri dönmüştü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya bulunuyor.

KNESSET ÜYELERİ İSYAN ETTİ

İsrail'deki bazı Knesset üyeleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki savaşı yolsuzluk davasına son vermek için kullanmakla suçladı.

Demokratlar Partisi Knesset üyesi Naama Lazimi, "Netanyahu, İsrail'in geleceğini ve çocuklarımızın yargılanmasını kendi davasına göre şekillendiriyor" dedi.

Demokrat milletvekili Gilad Kariv ise Netanyahu'nun, ulusal güvenlik ve rehineler meselesini mahkemede mahkumiyetten kurtulmak için kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Yesh Atid partisinden Karine Elharrar, Netanyahu'nun yasal sürecini esir müzakereleri ve bölgesel normalleşme anlaşmalarıyla ilişkilendirerek "İsrail'in kamu yararına aykırı davrandığını" ifade etti.