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Trump’tan Gazze için anlaşma çağrısı! Netanyahu ABD’ye gitmeye hazırlanıyor

Kaynak: Dış Haberler
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Trump’tan Gazze için anlaşma çağrısı! Netanyahu ABD’ye gitmeye hazırlanıyor
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington’a gitmeye hazırlanıyor.

İsrailli bir yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki haftalarda Washington, D.C.'ye gitmesi için plan yapıldığını söyledi.

Yetkili, ziyaretin yeni bir anlaşma için hareketlenme işareti olabileceğini ancak planların kesinleşmediğini belirtti.

"GAZZE'DE ANLAŞMAYI YAPIN, REHİNELERİ GERİ ALIN"

Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü erken saatlerde Truth Social'da yaptığı paylaşımda " Gazze'de anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin" ifadelerini kullandı.

Trump, gazetecilerin sorularını cevaplarken de "Gazze üzerinde çalışıyoruz ve bu meseleyi halletmeye çalışıyoruz" dedi. ABD Başkanı, İsrail ve Hamas'a defalarca savaşı sona erdirme çağrısı yapmıştı.

Trump’tan Gazze için anlaşma çağrısı! Netanyahu ABD’ye gitmeye hazırlanıyor - 1. Resim

İSRAİL ORDUSUNDAN GAZZE'DE TOPLU TAHLİYE EMRİ

Öte yandan İsrail ordusu, Pazar günü Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin toplu tahliyesini emretti.

Askeri Sözcü Avichay Adraee sosyal medyada yayınladığı emirde, Gazze Şehri'nin doğusu ve kuzeyindeki mahalleler ile Jabaliya mülteci kampını kapsayan bölgelerin boşaltılmasını istedi.

Adraee, ordunun saldırılarını kuzeye doğru yoğunlaştıracağını ve halka güneye, Muwasi bölgesine gitmeleri çağrısında bulundu. 

YOLSUZLUK DAVASINA TRUMP SAHİP ÇIKTI

Trump, Cumartesi akşamı yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun yolsuzluk davasını "benim katlanmak zorunda kaldığım Cadı Avına çok benzeyen siyasi bir cadı avı olarak nitelendirmişti.

Trump, davanın Gazze'deki ateşkes görüşmelerini engellediğini söyledi. "Nasıl oluyor da İsrail Başbakanı hiçbir şey için gün boyu bir mahkeme salonunda oturmaya zorlanabiliyor?" diye yazdı.

Kaynak: Dış Haberler

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