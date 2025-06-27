ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi!
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde bir ateşkes sağlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaşanan durum korkunç. Orada ateşkesin yakın olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde ateşkesin sağlanacağına inanıyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir