Kritik mutabakat sızdı: Trump ve Netanyahu Gazze için el sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki soykırımı iki hafta içinde sona erdirme ve bölgenin yönetimini dört Arap ülkesine devretme konusunda anlaştığı öne sürüldü. Anlaşma kapsamında Hamas liderlerinin sürgüne gönderilmesi, İbrahim Anlaşması'nın genişletilmesi ve İsrail'in sınırlı Batı Şeria egemenliğine ABD desteği de yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki vahşi soykırımı sona erdirmek ve İbrahim Anlaşması'nı genişletmek için bir plan üzerinde anlaştığı iddia edildi.

İsrail merkezli İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, iki lider "iki hafta içinde Gazze'deki düşmanlıkları bitirme" hedefiyle beş maddelik bir mutabakat sağladı.

HAMAS SÜRGÜNE GÖNDERİLECEK, GAZZE ARAP ÜLKELERİNE EMANET EDİLECEK

Trump-Netanyahu planının en dikkat çekici maddelerinden biri, Hamas liderlerinin sürgün edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması. Plana göre, Gazze'nin yönetimi Hamas'tan alınarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve ismi açıklanmayan iki Arap ülkesine devredilecek. Bu adımın, hem İsrail hem de Arap dünyasıyla ilişkileri normalleştirmeyi hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olduğu belirtiliyor.

İBRAHİM ANLAŞMASI GENİŞLİYOR

Anlaşmanın bir diğer önemli ayağını, 2020'de imzalanan ve İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağlayan İbrahim Anlaşması'nın genişletilmesi oluşturuyor. Yeni plana göre Suriye ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere daha fazla Arap ve Müslüman ülkenin bu çerçevede sürece dahil edilmesi öngörülüyor.

BATI ŞERİA'DA SINIRLI EGEMENLİK, İKİ DEVLETLİ MESAJ

Gazetedeki habere göre Trump ve Netanyahu ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'daki (Yahudiye ve Samarya) sınırlı egemenliğine ABD'nin destek vermesi konusunda da mutabakata vardı. Öte yandan İsrail, Filistin Yönetimi'nin reformlara gitmesi şartıyla iki devletli çözüme açık olduğunu beyan etmeye hazırlanıyor.

TURKIYEGAZETESİ.COM.TR DUYURMUŞTU

Söz konusu plana ilişkin Turkiyegazetesi.com.tr, 17 Mayıs 2024'te yayımladığı haberde Trump'ın "mega barış planı" olarak adlandırılan bu taslağını duyurmuştu. Haberde, Körfez Zirvesi'nde gündeme gelen planın Gazze yönetimini Arap ülkelerine bırakmayı, Hamas'ın etkisini azaltmayı ve bölgesel normalleşmeyi hedeflediği belirtilmişti.