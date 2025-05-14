Trump'ın Gazze için "Mega Barış Planı" Riyad'da masaya yatırıldı! Körfez Zirvesi'nde sürpriz anlaşma

DIŞ HABERLER—Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün başlayan Körfez Zirvesi'nde, Ortadoğu'nun kanayan yarası Gazze'nin geleceği liderler tarafından masaya yatırıldı. Zirvenin en dikkat çekici gündem maddesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı "Mega Barış Planı" oldu.

Turkiyegazetesi.com.tr Riyad'da kapalı kapılar ardında yürütülen kritik görüşmelerin perde arkasına ve anlaşma taslağının detaylarına ulaştı.

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Zirvede görüşülen taslağa göre, "Whitkoff Planı" temel alınarak uygulanacak olan ateşkesin hemen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Trump'ın bizzat özel olarak hazırladığı plana göre, Gazze'de tam kapsamlı bir ateşkes sağlanacak, Hamas elindeki tüm silahları teslim edecek ve bölgenin yeniden inşası uluslararası denetim altında gerçekleştirilecek.

MEGA BARIŞ PLANI MADDELERİ

1. "Whitkoff Planı" temel alınarak uygulanacak olan ateşkes, derhal yürürlüğe girecek. İlk aşamada rehinelerin yarısı serbest bırakılacak ve İsrail ile Filistin arasında savaşın tam olarak sona erdirilmesi için müzakereler başlayacak.

2.Müzakereler sırasında Hamas, ellerinde bulundurdukları tüm İsrailli rehineleri, aralarında hayatını kaybedenlerin naaşları da dâhil olmak üzere, serbest bırakacak. Buna karşılık, İsrail daha önce belirlenen takas planı çerçevesinde Filistinli tutukluları serbest bırakacak. Aynı zamanda Gazze'ye insani yardım ve temel ihtiyaçların sağlanması yeniden başlatılacak.

3.Hamas, sahip olduğu tüm askeri teçhizatı Arap ülkelerine teslim edecek. Roketler, hafif silahlar ve diğer askeri ekipmanlar uluslararası denetim altında toplanacak. Hamas, İslami Cihad ve diğer direniş gruplarının askeri liderleri Gazze'den ayrılacak.

4. İsrail, Gazze'deki askeri operasyonlarını durduracak ve güvenlik garantileri sağlandıktan sonra bölgeden aşamalı olarak çekilecek. Söz konusu süreç, uluslararası gözlemcilerin denetimi altında gerçekleşecek.

5. Yeniden inşa sürecine kadar Gazze'de geçici yerleşim kampları kurulacak. Bu süreçte, özellikle hasta ve yaralıların bölgeden çıkarılmasına öncelik tanınacak.

6. Savaşın sona erdiği ilan edilir edilmez, Gazze'nin yeniden inşası başlayacak. Yeniden yapılanma süreci, Arap-Amerikan Komitesi tarafından yönetilecek. Bu komitede Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, ABD ve Avrupa temsilcileri yer alacak. Filistin tarafından ise sivil yöneticiler, mühendisler, ekonomi uzmanları ve diğer profesyoneller komitede yer alacak.

7. Filistin Yönetimi (El Fetih), reformlar gerçekleştirdikten sonra bu sürece dahil edilecek. İsrail, Filistin'deki yolsuzluğun azaltılması ve yönetim mekanizmasının güçlendirilmesini talep ediyor. Bu reformlar, uluslararası toplumun desteklediği bir denetim mekanizmasıyla takip edilecek. Yeniden inşa süreci yaklaşık 10 yıl sürecek.

8. Anlaşmanın son aşamasında, Gazze'deki güvenlik kontrolü kademeli olarak uluslararası güçler, Arap ülkeleri ve Filistin güvenlik güçleri tarafından sağlanacak. Hamas'ın silahsızlandırılmasının tamamlanmasının ardından, Gazze'de güvenlik kontrolü yerel Filistin polis gücüne devredilecek. Eski Hamas mensuplarının bu güvenlik gücüne katılma olasılığı da gündemde.