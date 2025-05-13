Hamas'ın üst düzey ismine suikast girişimi

İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı Muhammed İbrahim Hasan Sinvar'a suikast saldırısı düzenledi. Muhammed Sinvar, Hamas'ın bir önceki lideri olan kardeşi Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından göreve gelmişti.

İsrail, ABD ile anlaşarak karşılıksız bir şekilde bir esiri serbest bırakan Hamas'ın üst düzey ismine suikast düzenledi. Gazze'de Avrupa Hastanesi ve çevresini vuran işgalci güçleri en az 6 Filistinlinin ölümüne, 40 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. İsrail yapılan saldırıda Ekim 2024'de suikast sonucu ölen Yahya Sinvar'ın kardeşi, Muhammed Sinvar'ın hedef alındığını duyurdu.

İSRAİL HASTANEYİ VURDU

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgenin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğünü, en az 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği; en az 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.

"HEDEFİMİZDE MUHAMMED SİNVAR VARDI"

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bombalandığını teyit etti.

Ordu, saldırıda, "hastanenin altında inşa edilen komuta ve kontrol kompleksinde bulunan Hamas unsurlarının hedef alındığını" iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise Gazze Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırının hedefinin İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürüldü.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...