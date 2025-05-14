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Körfez Zirvesi başladı! Trump'tan Suriye için çağrı: Yeni bir Ortadoğu şekillendireceğiz

Kaynak: Dış Haberler
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Körfez Zirvesi başladı! Trump&#039;tan Suriye için çağrı: Yeni bir Ortadoğu şekillendireceğiz
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Trump, "Suriye üzerindeki tüm yaptırımları kaldıracağız ve bu olumlu bir şey olacaktır. Yeni bir Ortadoğu şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamalarda Suriye, Gazze ve Orta Doğu barış süreci üzerine önemli mesajlar verdi.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiğini ve Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesini görüştüklerini ifade etti.

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKIYOR! "YENİ BİR ORTADOĞU ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Trump, zirvede konuşmasında, Suriye üzerindeki tüm yaptırımların kaldırılacağını açıkladı. "Suriye üzerindeki TÜM yaptırımları kaldıracağız. Bu olumlu bir şey olacaktır." ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki ekonomik toparlanmanın hızlanacağını belirtti.

Beyaz Saray kaynaklarına göre, Trump'ın Ahmed Şara'dan bazı talepleri olduğu aktarıldı. İsrail ile İbrahim Anlaşması'nın imzalanması, tüm yabancı teröristlerin Suriye'yi terk etmesi, Filistinli militanların sınır dışı edilmesi, DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için ABD'ye destek verilmesi ve Kuzeydoğu Suriye'deki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunun Suriye tarafından üstlenilmesi konuları görüşmede gündeme geldi.

ABRAHAM ANLAŞMASINA YENİ KATILIMLAR HEDEFLENİYOR

Trump, Abraham Anlaşması'na daha fazla ülkenin dahil edilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Bu anlaşmanın bölgedeki barış sürecini hızlandıracağını belirten Trump, yeni katılımlarla birlikte Orta Doğu'da istikrarın güçleneceğini vurguladı.

"Yeni bir Ortadoğu şekillendireceğiz" diyen Trump, "Bütün dünya Ortadoğu'ya bakıyor, biz müreffeh bir Ortadoğu inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Orta Doğu'nun ekonomik ve siyasi istikrarının sağlanması adına bölgesel liderlerle ortak hareket edeceklerini yineledi.

GAZZE İÇİN GÜVENLİ GELECEK ÇAĞRISI

Trump, Körfez Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'deki tüm rehineler serbest bırakılmalı ve bu odadaki liderlerin desteğiyle barış için çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Dış Haberler

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