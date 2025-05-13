Trump Ortadoğu gezisine Riyad'dan başladı: Ekonomik anlaşmalar gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisinin ilk durağı olarak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El-Suud tarafından görkemli bir törenle karşılandı.

Trump’ın Orta Doğu turunun ilk adımı olan Riyad ziyaretinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddelerinde İran’ın nükleer programı, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve petrol fiyatlarının düşürülmesi var. Ayrıca, iki liderin geniş çaplı askeri anlaşmaları da masaya yatırması planlanıyor.

4 GÜNLÜK TUR BAŞLIYOR

ABD Başkanının Körfez turu, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile devam edecek. Çarşamba günü Katar’a geçecek olan Trump, Emir Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelerek ABD ordusunun Al Udeid Hava Üssü’nü ziyaret edecek. Ardından perşembe günü Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile stratejik iş birliği konularını ele alacak.

Royal Saudi Air Force’a ait F-15 savaş uçakları, Trump'ın uçağı Air Force One'a Riyad'a yaklaşırken eşlik etti.

TRUMP'IN PROGRAMINDA İSRAİL NEDEN YOK?

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk büyük dış gezisi için Orta Doğu’ya indi, ancak dikkat çeken bir detay var: İsrail programda yer almıyor. Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Trump'ın Beyaz Saray’a dönüşünden sonra ziyaret eden ilk lider olmasına rağmen, Trump'ın Ortadoğu turunda İsrail'e yer vermemesi uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı.

İsrailli yetkililerin Trump yönetimine ülkelerini ziyaret programına eklemesi için yoğun lobi faaliyetleri yürüttüğü bilinse de, bu çabalar sonuçsuz kaldı.

YATIRIM VE SAVUNMA ANLAŞMALARI MASADA

Trump'ın Riyad ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan'ın ABD'den 200 adet F-15EX savaş uçağı alımını da içeren geniş çaplı savunma anlaşmalarının masaya yatırılması bekleniyor. Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterine katılması planlanan bu uçaklar, bölgedeki hava üstünlüğünü güçlendirecek nitelikte.

Trump ayrıca Suudi-ABD Yatırım Forumu'na katılarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek adına önemli adımlar atacak. Riyad yönetimi, ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflerken, Trump bu miktarın 1 trilyon dolara çıkmasını öngörüyor.