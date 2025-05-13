Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Trump geleneksel Arap kahvesini içmemekte diretti

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan ziyaretinde, kendisine ikram edilen geleneksel Arap kahvesi Gahwa'yı içmemesiyle dikkat çekti. Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılanan Trump, ikram edilen kahveyi uzun süre elinde tutarak, içip içmemek konusunda tereddüt yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında yaşanan bir an, protokolde kısa süreli bir gerilime yol açtı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılanan Trump'a, geleneksel misafirperverliğin sembolü olan "Gahwa" ikram edildi. Ancak Trump, fincana kısa bir süre baktıktan sonra kahveyi içmemeyi tercih etti.

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GELENEKLERE AYKIRI DAVRANDI

Geleneklere göre Suudi Arabistan'da geleneksel Arap kahvesi ikram edildiğinde, fincanın hafifçe sallanması, kahve servisini durdurmak istediğinizi belirtiyor. 2017 yılındaki ilk Suudi Arabistan ziyaretinde, Kral Selman Trump'a bu geleneği öğretmiş ve Trump ilk fincanını bitirdikten sonra bir fincan daha istemişti. Ancak bu yılki ziyaretinde Trump'ın Gahwa'yı içmemesi, geleneklere aykırı bir hareket olarak değerlendirildi.

DİYET KOLA TERCİHİ GÜNDEME GELDİ

Wall Street Journal'a göre, Trump'ın büyük bir Diyet Kola tutkunu olduğu biliniyor. Hatta ilk döneminde Oval Ofis'teki masasında bir "çağrı düğmesi" bulunduruyor ve bu düğme ile bir kutu kola getirtiliyordu. Beyaz Saray'a dönüşüyle birlikte bu düğmenin yeniden yerleştirildiği de belirtilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trump’ın Suudi Arabistan protokolüne uymayarak Gahwa'yı içmemesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Protokol kurallarını bilmemek diplomatik bir gaf" yorumları yaparken, bazıları da Trump’ın geleneksel Arap misafirperverliğine saygı göstermediğini savundu.

ZİYARETİN GÜNDEMİ YOĞUN!

Trump'ın Suudi Arabistan'daki temaslarında, Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na da katılması bekleniyor.

ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken, Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım sunacak.