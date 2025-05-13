Turkiyegazetesi.com.tr duyurmuştu! Trump ve Şara görüşmesi ses getirdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suudi Arabistan ziyareti sırasında bir araya geleceği iddiaları, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Turkiyegazetesi.com.tr'nin ilk duyurduğu bu kritik görüşme ihtimali, iki ülke arasındaki muhtemel ekonomik iş birliklerinin önünü açabilecek stratejik bir hamle olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geleceği iddiaları gündemde kalmaya devam ediyor.

The Times'ın haberine göre, Şara Suudi Arabistan'da yapılması planlanan görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'a dikkat çekici bir teklif sunacak. Suriye lideri, Ukrayna'da imzalanan maden anlaşmalarına benzer bir modelin Suriye'de de hayata geçirilmesini önerecek.

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YAPTIRIMLAR HAFİFLETİLEBİLİR! "SURİYE'YE YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Trump, dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik uygulanan ağır yaptırımların hafifletilebileceğinin sinyalini verdi. Trump, "Yaptırımlar konusunda bir karar vermemiz gerekecek, ki bu yaptırımları hafifletebiliriz. Yaptırımları Suriye'den kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç vermek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konuda kendisine bir talepte bulunduğunu belirten Trump, Suriye'ye ekonomik anlamda "yeni bir sayfa" açılması gerektiğini savundu.

ABD İSTİHBARATINDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Trump’ın danışmanları arasında, Sharaa'nın sunduğu teklifin stratejik olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Trump’ın yoğun programında böyle bir görüşmenin riskli olabileceği konusunda uyardı. Gabbard, bölgedeki mevcut dengelerin bu tür bir ekonomik iş birliğine izin vermeyeceğini savundu.

Öte yandan Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinde, aralarında Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un da bulunduğu bir grup bölgesel liderle bir araya gelmesi bekleniyor. Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın Orta Doğu temaslarının bölgesel barışa katkı sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA BULUŞMA"

Beyaz Saray, Trump'ın resmi programında Şara ile bir görüşmenin yer almadığını açıklasa da, İngiliz basını The Times kapalı kapılar ardında bu buluşmanın gerçekleşebileceği öne sürdü.

ABRAHAM ANLAŞMASI VE SURİYE AÇILIMI

Şara’nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in de dahil olduğu Abraham Anlaşması’na Suriye’yi dahil etmek istediği konuşuluyor.

The Times’a konuşan güvenlik kaynaklarına göre, Suriye’nin Batı ile ticari ilişkilerini yeniden başlatması ve İran’dan uzaklaşması için Trump yönetimi tarafından büyük bir fırsat olarak değerlendirildi.

TRUMP'IN ORTA DOĞU TURUNDA ŞARAA SÜRPRİZİ OLACAK MI?

Trump’ın Riyad’dan sonra Türkiye’ye geçmesi ve İstanbul’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi de ihtimaller arasında. Ancak Şara ile muhtemel bir buluşma şimdilik netlik kazanmış değil.