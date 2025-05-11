Trump'tan Körfez ziyareti öncesi gizemli paylaşım: En önemli ve etkililerinden biri olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. 13-16 Mayıs tarihleri arasında Körfez ülkelerini ziyaret edecek olan Trump, "Bir sonraki gönderim, bugüne kadar yaptığım en önemli ve etkili gönderilerden biri olacak." diye gizemli bir paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerini ziyareti öncesi Truth Social hesabından gizemli bir paylaşıma imza attı.

İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'dan başlayarak Körfez ülkelerine yapacak olan Trump, Truth Social hesabından dikkat çeken paylaşımlarına da devam ediyor.

İlgili Haber Trump saldırı planını reddetti: Netanyahu boşa çaba harcıyor

"BUGÜNE KADAR YAPTIĞIM EN ÖNEMLİ VE ETKİLİ GÖNDERİLERDEN BİRİ OLACAK"

ABD Başkanı Trump'ın son olarak, "Bir sonraki gönderim, bugüne kadar yaptığım en önemli ve etkili gönderilerden biri olacak." notuyla bir paylaşım yaptı. Trump'ın bir sonraki gönderisi ise merak konusu oldu.

TRUMP'IN KÖRFEZ ÜLKELERİNE ZİYARETİ

Trump, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan bir yurt dışı seyahatine çıkacak. Bu gezi, Trump'ın ikinci dönemindeki ilk yurt dışı ziyareti olacak.

"ÇOK BÜYÜK BİR DUYURU YAPACAĞIM"

Öte yandan Trump geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımda, Orta Doğu gezisinden önce 'çok, çok büyük bir duyuru' yapacağını söylemişti. Açıklamanın geziyle ilgili olup olmadığı henüz bilinmezken, Trump, "uzun yıllardır belirli bir konu hakkında yapılmış en önemli duyurulardan biri olacağını" ifade etmişti.

TRUMP, ZİRVEDE BÜYÜK ANLAŞMALAR DUYURACAK MI?

Körfezli kaynaklar, Trump'ın zirve sırasında Suudi Arabistan ile 400 milyar dolardan fazla değere sahip ekonomik anlaşmalar açıklayabileceğini belirtti. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'de 1 trilyon dolardan fazla, Suudi Arabistan'ın ise 600 milyar dolardan fazla yatırım planladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, nükleer enerji üretimi konusunda uluslararası şirketlerle iş birliği yaparak kendi nükleer reaktörünü inşa etmeye hazırlanıyor. Komşu Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Barakah reaktörü ile başladığı süreç, Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki hamleleriyle devam edecek.