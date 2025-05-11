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Trump saldırı planını reddetti: Netanyahu boşa çaba harcıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump saldırı planını reddetti: Netanyahu boşa çaba harcıyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İsrail’in Gazze'ye yönelik kapsamlı saldırı planını onaylamadığını ve bu adımı 'boşa harcanan bir çaba' olarak değerlendirdiğini yazdı. Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında ciddi bir güven sorunu yaşandığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırı planını onaylamadığı ve bunu "boşa harcanan bir çaba" olarak nitelediği öne sürüldü.

NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Gazze stratejisini" onaylamadığı iddia edildi.

Haberde, Trump'ın İsrail'in kapsamlı saldırı planını kendisinin ortaya attığı "Gazze Şeridi'nin yeniden inşası vizyonuna" müdahale olarak gördüğü ve yakın çevresiyle görüşmelerinde Tel Aviv yönetiminin kapsamlı saldırı planını "boşa harcanan bir çaba" olarak nitelendirdiği belirtildi.

İSRAİL, ABD'İN İRAN İLE ANLAŞMASINDAN KORKUYOR

Öte yandan Netanyahu'nun ABD'nin nükleer müzakereler yürüttüğü İran'a yönelik tutumundan ve Husiler ile ateşkes yapmasından rahatsızlık duyduğu ve hayal kırıklığına uğradığı aktarıldı.

NBC'ye konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail'in ABD'nin İran ile nükleer anlaşma imzalama ihtimalinden endişe duyduğunu öne sürdü.

İsrail basınında, Trump ile Netanyahu arasında "ciddi güven sorunu" olduğu ve ABD Başkanı'nın Orta Doğu'da Netanyahu olmaksızın ilerleme kararı aldığı yorumlarına yer veriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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