Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Petrol bu fiyata kadar düşecek

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Petrol bu fiyata kadar düşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Petrol bu fiyata kadar düşecek
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatının yıl sonunda 61 dolara, 2026 boyunca ise ortalama 59 dolara düşeceği tahmin ediliyor.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren petrol fiyatları ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Hafta başında OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin üretim artışını hızlandırma kararı almasının ardından Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen petrol fiyatları, ABD'nin tarife adımlarının küresel piyasaları rahatlatacağı beklentisiyle yeniden yükselişe geçti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2025 için Brent petrolün ortalama varil fiyatı tahminini yaklaşık 8 dolar düşürerek 65,85 dolara indirdi. Batı Teksas türü (WTI) içinse bu rakam 61,81 dolar olarak güncellendi.

60 DOLARIN ALTINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

EIA'nın "Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, OPEC+'ın üretim artışı kararı ve OPEC dışı ülkelerdeki üretim artışı, küresel stokların yükselmesine neden oldu. Bu durumun yılın geri kalanında petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Petrol arzında sıkıntı beklenmemesi ve stok artışı nedeniyle Brent petrolün fiyatının yıl sonunda 61 dolara, 2026 boyunca ise ortalama 59 dolara düşeceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle bu hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 4,4 değer kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıİsmet Taşdemir kimdir? Kocaelispor Teknik Direktörü istifasını açıkladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
EKK'den 'fırsat' açıklaması: Türkiye oldukça avantajlı bir konumda - EkonomiEKK'den 'fırsat' açıklaması: Türkiye avantajlı bir konumdaMemura ve emekliye yüzde 100 zam sözü! "Milletin yüzünü güldüreceğiz" - EkonomiMemura ve emekliye yüzde 100 zam sözüAltın fiyatları ile ilgili şaşırtan senaryo: Uçacak mı düşecek mi? - EkonomiAltın fiyatları ile ilgili şaşırtan senaryo!Yatırımcılar satmıyor, fiyatlar tırmanıyor! Bitcoin'de yükseliş devam ediyor - EkonomiYatırımcılar satmıyor, fiyatlar tırmanıyor!537 şube kapanmış, 7 bin kişi mağdur olmuştu: KFC ve Pizza Hut, Türkiye'ye dönüyor - EkonomiÜnlü fast food zincirleri geri dönüyor!Türkiye'ye yıllık 500 milyon dolar kazandırdı! İhracatın göz bebeğinde hasat başladı - EkonomiTürkiye'ye yıllık 500 milyon dolar kazandırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...