Piyasalarda ‘müzakere iyimserliği!’ Altın, dolar, petrol, borsa, Bitcoin... Bu hafta hangi yatırım ne kadar kazandırdı?

Piyasalarda son dakika! ABD-İngiltere anlaşmasının ardından ABD-Çin görüşmelerinin de yarın başlayacak olması “müzakere iyimserliğini” destekledi. Güvenli liman talebi azaldı, risk iştahı arttı. Bu hafta ons altın %2,95, Brent petrol %3,50 ve Bitcoin %9,35 yükseldi. İç piyasalarda dolar %0,40 ve gram altın %3,45 primlenirken; Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de haftalık bazda %2,43 yükseldi ve 9390 puandan kapanış yaptı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kaldı. İçeride haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkan nisan ayı enflasyonu %3 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Küresel piyasalarda ise merakla beklenen FED faiz kararı çarşamba günü belli oldu. FED, beklentilere paralel olarak politika faizini %4,25-%4,50 seviyesinde sabit tuttu. Muhtemel indirimler için de “bir süre daha bekleme” sinyali verdi.

DİKKATLER CENEVRE’DE

Haftanın önemli gelişmesi, ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerinin başlayacağına yönelik haberler oldu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı Hi Lifing'in bir araya geleceği görüşme yarın Cenevre’de başlayacak. Tarife gerilimi sonrası en üst düzey ilk resmi temas olacak bu zirveden gelecek haberler izleniyor. Bu arada ABD ve İngiltere arasında bu hafta ticaret anlaşması imzalanması da önemli gelişmeler arasında yer aldı.

TARİFE İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çin'e %80 tarifenin doğru göründüğünü” ifade etti. Yarınki müzakereler öncesi bu açıklama önemli görülürken, piyasalarda “temkinli iyimser” bir hava oluştu. Görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde, muhtemel indirimlerin önümüzdeki hafta başlayabileceği ileri sürüldü.

ONS ALTIN, BİTCOİN VE PETROL

Müzakerelere ilişkin ılımlı gelişmeler, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı ve güvenli liman talebini düşürdü. Bu kapsamda piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında;

- Hafta içinde en yüksek 3.435 doları test eden ons altında işlemler bugün akşam saatlerinde 3335 dolara yakın devam ediyor. Onsta haftalık değer artışı %2,95 olarak gerçekleşiyor.

- Bitcoin, risk iştahından daha pozitif etkilenen enstrüman oldu. Kripto para birimi bu hafta %9,35 prim yaptı. Akşam saatlerinde işlemler 103 bin 100 dolara yakın devam ediyor.

- ‘Müzakere iyimserliği’ durgunluk endişelerini bir miktar azattı. Brent petrol haftalık bazda %3,40 prim yaptı ve 63,50 dolara doğru yöneldi.

DÖVİZ, GRAM ALTIN VE BORSA

İç piyasalardaki fiyatlamalara (TSİ 18:10 itibarıyla) bakıldığında;

- Dolar bu hafta %0,40 primle 34,74 TL’ye ve Euro %0,20 primle 43,70 TL’ye yöneldi.

- Gram altın %3,44 primle 4.155 TL’ye yükseldi.

- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de özellikle son 2 işlem günündeki alımlarla birlikte haftalık bazda %2,43 yükseldi ve 9390 puandan kapanış yaptı.