Et ve hububat üretiminde problem yok! 400 bin ton piyasaya girdi

Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Melik Daloğlu, ESK’nın 2023 yılında 64 bin ton, 2024 yılında ise yaklaşık 100 bin ton kırmızı eti piyasaya arz ettiğini belirterek “Şu anda da piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda et arzına devam etmektedir” dedi.

ESMA ALTIN ANKARA -TBMM Kamu İktisadi Teşbbüsleri (KİT) Komisyonunda sunum yapan Daloğlu, 2022 yılında 706 milyon TL zarar mevcutken, 2023 yılında 550 milyon lira, geçen yıl ise 11 milyar lira kâr elde edildiğini söyledi. Üreticilere destek olmak ve planlı üretim sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Daloğlu “Aylara ve bölgelere göre planlaması yapılan besilik büyükbaş hayvan ithalatı kapsamında, 2024 yılında 11 bin 131 ayrı besiciye, 545 bin baş hayvan teslim edildi. 2025 yılı için besilik hayvan tedariği sürüyor” açıklamasında bulundu. Süt piyasası regülasyonunda da faaliyetlerin sürdüğünü ifade eden Daloğlu, geçen yıl arz fazlası olan 54 bin ton çiğ süt ile bu yıl nisan ayı sonuna kadar da yaklaşık 200 bin ton çiğ sütün üreticilerden alınarak tereyağı, krema ve süt tozu üretiminde kullanıldığı bilgisini paylaştı.

KURAKLIĞA RAĞMEN 297 BİN TON HUBUBAT ÜRETİLDİ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Hasan Gezginç, Türkiye’de geçen yıl yaşanan kuraklığa rağmen dekara 301 kilogram verimle toplam 297 bin ton hububat üretildiğini söyledi. 2025 yılı için 230 bin ton sertifikalı tohum satışını hedeflediklerini belirten Gezginç “Ülkemiz çiftçileriyle 2024’te 140 bin ton tohumluk buluşturduk. Gelecek yıl bu miktarı daha da artıracağız” dedi. Gezginç, 2023’te 392 bin tonluk rekor hububat üretimine ulaşıldığını, Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 2025 yılında da 20 bin ton ihracat yapmayı hedefl ediklerini ifade etti. Damızlık sığır ve koyun üretiminden yurtdışı tohum ihracatına, modern tohum tesislerinden sulu tarım yatırımlarına kadar birçok alanda önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Gezginç, kurumun geçen yıl 1,2 milyar lira kâr elde ettiğini kaydetti. TİGEM’in bir diğer önemli görev alanı olan damızlık hayvan üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gezginç “Sığırcılık 41 bin başa yükselen damızlık varlığımızın 2025 yılında 70 bin baş olmasını hedefliyoruz. Bu yıl 33 bin baş damızlık koyunun da çiftçilerle buluşması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.