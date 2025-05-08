112’yi gereksiz arayanlar yandı! Asılsız ihbara ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

112’ye yapılan asılsız ihbarlara verilen cezaların artırılmasını da öngören kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, bakanlıklarda, bakan müşaviri atanabilecek. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı çalışacak. Bakan müşavirleri bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapabilecekler.

Bakanlıklar ve diğer kamu ve kuruluşların teşkilatlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırmak üzere uzman ve uzman yardımcısı istihdam edebilecek. Askeri Yüksek idari Mahkemesi’nin askeri hakim sınıfında Başkan, Başsavcı, Daire Başkanı ve üyeleri emekliye ayrılmış olanların sağlık giderleri Danıştay bütçesinden karşılanacak.

Savunma Sanayi Başkanı ve Yardımcılarına, Müsteşar ve Müsteşar yardımcılarına ödemelerde vergi ve diğer kesintilere tabi olmayacak.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız arayanlar bin beş TL para cezası verilecek. Diplomasi Akademisi’nde ders veren Dışişleri Bakanlığı personeline haftada 20 saat ve bir takvim yılında 360 saati aşmamak üzere Bakanlık tarafından ders ücreti ödenecek. Hakim ve Savcılar Kurulu Kanunu’nda yer alan ‘Adalet Bakanlığı Yardımcısı’ ibaresi ‘Adalet Bakanlığı Müsteşarı’ şeklinde değiştiriliyor.