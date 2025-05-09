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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kartalkaya faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Resmi Gazete&#039;de yayımlandı: Kartalkaya faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzadı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangının araştırılarak sorumluların tespit edilmesi ve tedbirlerin belirlenmesi için meclis araştırma komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın çıkmış, alevler yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. İhmaller zinciri nedeniyle faciaya dönüşen yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, bir günlük milli yas ilan edilmişti. 

Grand Kartal Otel faciasını incelemek üzere TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla komisyon 13 Haziran 2025'e kadar görev yapacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararda şöyle denildi:

"Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 07.05.2025 tarihli 84'üncü Birleşiminde 13.05.2025 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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