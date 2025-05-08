Hurda kâğıda en çok para veren ülkeyiz! Avrupa'da ödenenin neredeyse iki katı

Kâğıt, oluklu mukavva, hijyenik kâğıt ve kâğıt ambalaj teknolojileri sektörlerini bir araya getiren Paper Eurasia Fuarı, dün İstanbul Fuar Merkezinde (İFM) kapılarını açtı.

ÖMER ŞEN İSTANBUL - Fuarın açılışında konuşan Kâğıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği AGED Başkanı Mahmut Ciğer “Türkiye’de 4,5 milyon ton kâğıt üretim kapasitemiz mevcut ve bu kapasitenin 2030 yılında 10 milyon tona ulaşmasını hedefliyoruz” dedi. Kâğıt sektöründe ham madde tedariğinin önemine vurgu yapan Ciğer “Dünyada hurda kâğıda en çok parayı veren ülkeyiz. Avrupa’da bizim rekabet ettiğimiz bir kâğıt fabrikası hurda kâğıda 120 -130 avro verirken biz aynı hurda kâğıda 130 avro ve 70 avro navlunla beraber toplamda 200 avro ödüyoruz. İthal hurda fiyatı ile yerli arasında da çok fark yok. Bizim en büyük problemimiz yurt içinde toplanan hurda kağıda da bu parayı vermek” şeklinde konuştu. Geri dönüşümde Türkiye’nin iyi bir yerde olduğu ve öncü bir rol üstlendiğini de belirten Ciğer şunları söyledi: Kahverengi kâğıtta geri dönüşüm yüzde 80’lerde. Bu oran Avrupa ülkeleriyle kafa kafaya gidiyor. Ham madde pahalı olduğu için herkes toplamak istiyor. Burada kaynağından ayrıştırma ile atık olarak çöpe giden ürünlerin ekonomiye kazandırılması çok önemli. Bu bilincin evlerden başlaması ve yerel yönetimlerle de güçlendirilmesi gerekiyor. Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan da sektörün pandemi sonrası tüketimde yaşanan değişimlerin yanı sıra sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda inovatif çözümler geliştirmeye odaklandığını belirtti.

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Arslan, Paper Eurasia’nın da bu yenilikleri paylaşmak ve küresel iş birliklerini güçlendirmek adına önemli bir platform oluşturduğunun da altını çizdi.