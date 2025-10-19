ABD'de hükümet durdu, Çin ile gerilimler arttı! Fırtına öncesi sessizlikte gözler Netflix, Tesla ve Coca-Cola kazanç açıklamasında

ABD'de hükümetin kapanmasının üçüncü haftasına girilirken, ABD-Çin ticaret ilişkilerinden kaynaklanan belirsizlikler borsalarda dalgalanmayı artırdı.

Haftanın son işlem günü olan cuma kapanışında, S&P 500, Nasdaq Composite ve Dow Jones Endeksi haftayı yükselişle tamamladı.

Ancak haftanın geneli, büyük endekslerde her gün yaşanan sert iniş çıkışlarla geçti.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Yahoo Finance'dan edinilen bilgilere göre yeni haftada yatırımcılar için en önemli gündem, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) olacak. Hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen veri, 15 Ekim yerine 18 Ekim Cuma günü açıklanacak. Enflasyonun gidişatına ilişkin en kritik göstergelerden biri olarak görülen bu veri, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Öte yandan, ithalat fiyatları, perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları gibi birçok ekonomik verinin açıklanması, hükümetin kapalı olması nedeniyle ertelenmeye devam ediyor.

NETFLIX, INTEL, TESLA VE COCA-COLA KAZANÇLARINI AÇIKLAYACAK

Üçüncü çeyrek bilanço sezonu da hız kazanıyor.

Geçtiğimiz hafta bankalar sonuçlarını açıklarken, bu hafta Tesla, Intel, Netflix ve Coca-Cola gibi dev şirketler sırada. Ayrıca Northrop Grumman ve Lockheed Martin gibi savunma sanayi devleri ile T-Mobile ve AT&T gibi telekomünikasyon şirketleri de bilançolarını açıklayacak.

ABD-ÇİN HATTINDA GERİLİM

Piyasalardaki dalgalanmanın bir diğer nedeni de ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi oldu. Pekin’in nadir metallerin ihracatına sınırlama getirmesi üzerine ABD Başkanı Trump, Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanabileceğini söyledi. Ancak kısa süre sonra bu tehdidi geri çekti.

Trump, daha sonra Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımını durdurmasını “ekonomik olarak düşmanca bir eylem” diye nitelendirdi ve ABD’nin Çin’den ayçiçek yağı alımını durdurabileceğini ifade etti.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada ise yüksek gümrük vergilerinin “sürdürülebilir olmadığını” söyledi.

ANALİSTLER ALTIN İÇİN NE DİYOR?

Gelişmeler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Altın fiyatları, art arda dokuzuncu haftasında da yükseliş kaydetti.

JPMorgan analistlerine göre, ABD’deki yabancı yatırımcıların varlıklarının sadece yüzde 0,5’ini altına yönlendirmesi durumunda, altının ons fiyatı 6 bin dolara kadar çıkabilir.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Beyaz Saray, cuma günü yaptığı açıklamada, orta ve ağır hizmet kamyonları için yüzde 25’lik yeni gümrük tarifelerinin 1 Kasım’da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Ancak kamyon parçaları bu uygulamadan muaf tutuldu.

Trump, 6 Ekim’de yaptığı paylaşımda, “1 Kasım 2025’ten itibaren diğer ülkelerden ABD’ye getirilen tüm orta ve ağır hizmet kamyonları yüzde 25 vergiye tabi olacak” ifadelerini kullanmıştı.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Petrol piyasasında da yön aşağıya dönmüş durumda. Küresel gösterge Brent petrol fiyatı haftayı yüzde 2,3, ABD göstergesi West Texas Intermediate (WTI) ise yüzde 2,8 düşüşle kapattı.

Fiyatlardaki gerilemede birkaç etken öne çıkıyor. OPEC+ ülkeleri, üretim hedeflerini her ay artırmaya devam ediyor. Son olarak kasım ayında üretimi günlük 137 bin varil artırma kararı alındı. Ayrıca, denizlerde depolanan petrol miktarı 1 milyar varili aşarak 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi de fiyatları baskılıyor. Trump yönetimi, İsrail ile Hamas arasında geçici bir ateşkes ve esir takası anlaşmasını devreye soktu. Bu durum, İran’ın petrol üretimini yeniden artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), geçtiğimiz hafta yayımladığı raporda, 2026’da günlük petrol fazlasının 4 milyon varile çıkacağını öngördü. Bu, küresel talebin yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor.

Öte yandan, ABD’nin kendi ham petrol stokları da 10 Ekim haftasında 3,5 milyon varil artarak yükseliş trendini sürdürdü.