Elon Musk, Netflix'e savaş açtı! Çağrı sonrası hisseler çakıldı

Tesla, SpaceX ve X platformunun (eski adıyla Twitter) sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, bu kez hedefine Netflix’i aldı. Musk, Netflix’te yayınlanan “Dead End: Paranormal Park” adlı animasyon dizisinin “çocuklara trans ideolojisi dayattığını” savunarak platformu ağır sözlerle eleştirdi. Musk, dizinin çocuklara yönelik tanıtımının yapılmasını “kabul edilemez” bulduğunu açıkladı.

"ÇOCUKLARINIZ İÇİN NETFLİX'İ İPTAL EDİN" ÇAĞRISI

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ebeveynlere “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin.” çağrısında bulundu. Ünlü milyarder ayrıca, Netflix üyeliğini iptal ettiğini gösteren kullanıcıların ekran görüntülerini paylaşarak destek verdi. Musk’ın bu çağrısı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

NETFLİX DİZİSİ ÇOKTAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Söz konusu animasyon dizisi, ilk sezonunun ardından Ocak 2023’te Netflix tarafından iptal edilmişti. Dizinin yapımcısı ise yaptığı açıklamada, karakterlere istedikleri sonu veremediklerini ancak Netflix’in projeyi başlatma fırsatı tanıdığı için minnettar olduğunu belirtmişti.

MUSK'IN ÇAĞRISI SONRASI NETFLİX HİSSELERİ DÜŞTÜ

Musk’ın doğrudan abonelik iptali çağrısı, borsada da etkisini gösterdi. Paylaşımlarının ardından Netflix hisselerinde yüzde 2’ye yakın düşüş yaşandı. Yatırımcıların, Musk’ın geniş takipçi kitlesinin boykot çağrısına vereceği olası tepkiden endişe duyduğu ifade ediliyor.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YENİ POLEMİK

Elon Musk’ın daha önce birçok şirket ve kişiye yönelik sert çıkışlarıyla gündeme geldiği biliniyor. Bu son çıkış ise hem sosyal medya kullanıcıları hem de finans çevreleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Uzmanlara göre Musk’ın etkili çağrıları, şirketlerin piyasa değerini doğrudan etkileyebilecek bir güç haline geldi.