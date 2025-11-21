Altı yasal bahis şirketinden dördü verileri vermemiş!

Pazartesi akşamı HT Spor’da sevgili Ahmet Selim Kul çok kritik bir bilgi paylaştı! TFF, Spor Toto’ya bağlı altı yasal bahis şirketinden sadece iki tanesinden veriler alabilmiş! Diğer dört tanesi verileri TFF’ye vermemiş!

Şimdi bu bilgi; şirket olarak yasal bahislerde henüz süren yaklaşık yüzde yetmiş hakkında elimizde bir veri yok demektir. Sadece yüzde 30’unu öğrenmişiz.

Dört yasal bahis firması müşterilerinin bilgilerini paylaşmıyor. Böyle bir hakları var mı? TFF’ye güvenmiyorlar mı? Veriler veren iki bahis şirketi neden verdi? Bu ve buna benzer sorulara cevap aranıyor! Artık tespit edilen (1024+47) futbolcu, 152 hakem bilgisi net değil. Tespit edilmeyenlerin sayısını bilen yok!

TAHKİM’E GİDENLER VE GİTMEYENLER!

Hiçbir kulüp, hiçbir futbolcu, hiçbir hakem, hiçbir TFF mensubu ayrıcalık görmemelidir. En ufak bir orantısız ceza ya da itibar suikastı onarılamaz tahribatlara yol açıyor.

Çok sayıda hakem Tahkim Kurulu’na gitmemiş! Kimse, suçunun farkında! Kimse de “Tahkim’e başvurmak için 20 bin TL harç yatıracağım. 8 aylık cezam, 45 güne ne olacak ki, hakemlik hayatım yine bitecek!” diyormuş!

HER BİLGİYE İTHİYATLI YAKLAŞ

Zorbay Küçük, 20 gün önce tam anlamıyla “yargısız infaz” uğradı!

TFF ve Hukuk Kurulu, sevk etmeden önce gereken dikkat ve özeni göstermedi. Zorbay Küçük’ü kimse savunmadı, “durun bir dakika” diyen çıkmadı! O kulüpler, o başkanlar, o açıklamalar için “pardon” bile demediler!

TÜRK HAKEMLİĞİ BİTMİŞ

Dünya Kupası elemelerinin son haftasında Karadağ-Hırvatistan maçı vardı. Hırvatistan, Dünya Kupasını önceden garantilemiş, Karadağ’ın da hiçbir iddiası yoktu.

Zaten tribünler de bomboştu. Zorluk derecesi “sıfır” olan bu maça Halil Umut Meler’in tayin edilmiş olması Türk hakemliğinin artık gözden çıkarıldığının bir göstergesiydi.

Elit hakemimize, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde maç verilmedi. Meler, bu son maçta bir penaltıyı atladı; VAR çağırdı, monitöre gitti, dakikalarca seyretti. İçine sinmemiş olmalı. Zaten son gittiği maçlarda çok sayıda ihlal atlamış ve hep VAR’a yaslanmıştı.

Yardımcısı ve aynı zamanda Hakem İşler Müdürü olan Abdullah Bora Özkara da bir ofsayt bayrağı çekti, tüy dikti! Kariyerine yakışmadı. Galiba yorgundu. İkisi için de iyi olmadı. Meler’in önce ekibi dağıtıldı, şimdi de maalesef kendisi dağıldı. Çok yazık!

HAKEM CAMİASI KENDİ ETTİ KENDİ BULDU

MHK talimatları; çoğu zaman adama göre düzenlenir. 2000’li yılların başında PFDK’dan ancak bir yıl ceza alan hakem, ömür boyu ilişiği kesiliyordu.

Sonra birler için bu altı aya, daha sonra üç aya, yetmedi, 45 güne çekildi. Bugün; bunun bedelini genç nesil ödüyor.

SAMSUNSPOR'U BİR DE ŞÖYLE HAYAL EDİN

Samsunspor’un yerinde üç büyüklerden biri olsaydı; lig çok başka olurdu. Konferans Ligi’nde tarihî bir başarı yakaladılar.

Üç büyüklerin o derin kadrolarında ki üç oyuncu eksik olunca ciddi mazeret oluyor. Samsunspor son Avrupa maçında neredeyse kadrosunun üçte birinden mahrumdu! Ntcham, Afonso Souza, Coulbaly sakattı! Cherif Ndaye de UEFA’ya verilen listede yoktu! Hepsi de ideal on bir oyuncusu; Samsunspor’u milli aradan sonra bir de böyle hayal edin!

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...