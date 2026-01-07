Nijerya’da Lassa ateşi alarmı sürüyor. Hayvandan insana bulaşan hastalık nedeniyle geçen yıl ülkede 206 kişi hayatını kaybetti, ölüm oranı yüzde 18’in üzerine çıktı.

Nijerya’da Lassa ateşi salgını öldürmeye devam ediyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), geçtiğimiz yıl ülke genelinde Lassa ateşi nedeniyle 206 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Salgının, başkent Abuja’nın yanı sıra 21 eyalette 102 bölgeye yayıldığı bildirildi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 18'İ AŞTI

Yetkililer, 2025 yılı verilerine göre vaka ölüm oranının yüzde 18,4’e yükseldiğini, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 16,4 seviyesinde olduğunu aktardı. Ülke genelinde 9 bin 270 şüpheli vaka tespit edilirken, yapılan laboratuvar testleri sonucunda 1.119 vakanın doğrulandığı belirtildi.

Açıklamada, 2024’e kıyasla şüpheli ve kesinleşmiş vaka sayılarında düşüş yaşanmasına rağmen, ölümlerdeki artışın hastaların sağlık kuruluşlarına geç başvurmasından kaynaklandığı vurgulandı.

2019'DA "ACİL DURUM" İLANI

Nijerya hükümeti, daha önce 23 Ocak 2019’da Lassa ateşi nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etmişti. Batı Afrika’da Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi ülkelerde de görülen hastalık, Nijerya’da ilk kez 1969 yılında Borno eyaletinde tespit edilmişti.

Fare dışkısıyla temas yoluyla bulaşan ve insandan insana da geçebilen Lassa ateşi, ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor. Yetkililer, vatandaşları kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyardı.

