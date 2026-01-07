Orhan Pamuk’un klasik romanından uyarlanan “Masumiyet Müzesi” dizisi, 13 Şubat’ta Netflix’te tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’in yer aldığı dizi, 1970’lerin İstanbul’unda Kemal ile Füsun’un fırtınalı aşkını ekrana taşıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk’un modern klasikler arasında sayılan meşhur romanından adapte edilen “Masumiyet Müzesi” dizisinin yayın tarihi özel bir video ile duyuruldu.

Dokuz bölümlük ekran uyarlaması, 13 Şubat’ta bütün dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay’ın yer aldığı, senaryosu Ertan Kurtulan tarafından kaleme alınan dizinin başrollerinde Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir bulunuyor.

GENİŞ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi usta isimler yer alıyor.1970’lerin İstanbul’unda başlayan “Masumiyet Müzesi”, varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile uzak akrabası Füsun arasında başlayan fırtınalı gönül macerasını, katmanlı bir anlatıyla ekrana taşıyor.

