Şeyh Galip’ten Yahya Kemal’e, Atsız’dan Orhan Pamuk’a Türk edebiyatının meşhur isimlerinin ilham verdiği sanat eserleri, Terra Santa İstanbul’da sergileniyor.

MURAT ÖZTEKİN - Edebî ifadeler boya ve sanat malzemeleriyle farklı bir forma kavuştu; kitaplar sanat eserlerine dönüştü… Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Terra Santa İstanbul’da kapılarını açan “Söz, Doku, Form: Türk Edebiyatının Görsel Katmaları” adlı sergide, Türkiye’den ve yurt dışından 32 sanatçının Türk edebiyatının meşhur eserlerinden ilham alarak ürettiği resim, enstalasyon ve dokuma eserlere yer veriliyor.

Sanatçıların kimi Şeyh Galip’in şaheseri “Hüsn-ü Aşk”tan bir beyti işliyor, kimi ise Yahya Kemal’in içli mısralarından birini. Orhan Pamuk, Nihal Atsız, Orhan Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi edebiyatçıların meşhur eserlerinden ifadeler de sergide imaja dönüşüyor.

OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE

Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayarak sergiyi anlatan YEE Kültürel Tanıtım ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ömür Karslı “Sergide Geç Osmanlıdan günümüze Türkiye edebiyatının farklı ürünlerinden etkilenmiş sanatçılarımızın üretmiş olduğu eserler var. Edebiyatla görsel kültür arasındaki alışverişe dokunarak yeni okuma alanlarına kapı aralamaya çalışıyoruz. ‘Hüsn-ü Aşk’tan, günümüz romanına kadar birçok kitabın yeniden yorumlandığı bu çalışmalar, edebî eserlere yeni bir hava getirebilir hem de genç sanatseverleri edebiyata yönlendirebilir. Yani görsel sanatlardan edebiyata gönderme yapan bir sergi aslında” ifadelerini kullanıyor.

YENİ BİR KÜLTÜR SANAT MERKEZİ: TERRA SANTA

Dr. Ömür Karslı, serginin açıldığı eski bir manastır olan Terra Santa’nın tarihinin 1500’lü yıllara uzandığını ve artık İstanbul’un önemli sanat merkezlerinden birine dönüşmeye başladığını kaydediyor. Karslı “Mekânın gerekli hazırlıklardan sonra Yunus Emre Enstitüsünün misyon ve vizyonuna uygun bir şekilde hem Türkçe öğretilen hem de kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan bir yere dönüştürülmesini hedefliyoruz. Hem geleneksel sanatlara hem de çağdaş sanat ve dijital sanatlara da birer bölüm ayıracağız. Ayrıca burada film gösterimleri, atölye çalışmaları ve söyleşiler gibi faaliyetler de olacak. Her ayın son cuması gerçekleştirdiğimiz Terra Sanat Söyleşilerine yine devam edeceğiz” diyor. Ancak bina tarihi hakkında yeterli bilginin olmadığını kaydeden Karslı “Bir tez ya da araştırmaya denk gelmedik. Bu yüzden araştırma yaptırarak bu binanın bir monografisini yazdırma hedefimiz var” ifadelerini kullanıyor.

“Söz, Doku, Form” sergisi, 18 Ocak’a kadar YEE’nin ev sahipliğinde Terra Santa İstanbul’da ziyaret edilebilecek.

