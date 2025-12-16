Fenerbahçe'de Süper Lig'in 16'ncı haftasında 15 Aralık Pazartesi günü oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçının 55'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Archie Brown'dan kötü haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında 15 Aralık Pazartesi günü evinde ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'lık net bir skorla geçen Fenerbahçe'ye gecenin kötü haberi İngiliz sol bek oyuncusu Archie Brown'dan geldi.

Maçın 55'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 23 yaşındaki oyuncu için kulüpten resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'nin oyuncunun sağlık durumu için açıklaması şöyle:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

EN AZ 2 AY YOK

Sabah gazetesine göre yıldız oyuncunun sakatlığı nedeniyle 2 ay formasını giyemeyeceği öngörülüyor. Jamaika asıllı sol bek, bu sezon 25 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

