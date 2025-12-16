Fenerbahçe'ye Archie Brown'dan kötü haber: 2 ay forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 16'ncı haftasında 15 Aralık Pazartesi günü oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçının 55'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Archie Brown'dan kötü haber geldi.
- Archie Brown, 55. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
- Oyuncunun MR çektiği ve sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi.
- Oyuncunun tedavisi başladı.
- Yıldız oyuncunun en az 2 ay forma giymeyeceği öngörülüyor.
- Bu sezon 25 maça çıkan Brown, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında 15 Aralık Pazartesi günü evinde ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'lık net bir skorla geçen Fenerbahçe'ye gecenin kötü haberi İngiliz sol bek oyuncusu Archie Brown'dan geldi.
Maçın 55'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 23 yaşındaki oyuncu için kulüpten resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'nin oyuncunun sağlık durumu için açıklaması şöyle:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
EN AZ 2 AY YOK
Sabah gazetesine göre yıldız oyuncunun sakatlığı nedeniyle 2 ay formasını giyemeyeceği öngörülüyor. Jamaika asıllı sol bek, bu sezon 25 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans gösterdi.