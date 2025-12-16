Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Konyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından yaptığı paylaşımda, efsane başkan Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın da yer aldığı bir fotoğrafa yer verdi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio, karşılaşmanın ardından bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

GALİBİYETTE BÜYÜK ROL OYNADI

Kadıköy'de oynanan mücadelede bir gol ve bir asistlik performansıyla öne çıkan Asensio, seremoniye tanıdık bir isimle çıktı. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım ile sahaya birlikte çıkan İspanyol yıldız, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

YAZ YILDIRIM'A YER VERDİ

Instagram'dan gol ve asist emojilerinin olduğu bir paylaşım yapan Asensio, Yaz Yıldırım ile seremonide çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

Asensio'nun paylaşımı

ASENSIO GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor mücadelesi öncesinde ligde 6 gol atmıştı.

Gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan İspanyol oyuncu, Konyaspor karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

