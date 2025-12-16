Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin %-0,66 değer kaybı yaşadığı kasım ayında yabancı yatırımcılar 96 milyon dolarlık net hisse satışı yaptı. Yabancılar geçen ay en çok TUPRS ve TTKOM hisselerini alırken, en fazla THYAO ve ASELS hisselerinde satış yaptı. Borsada aralık ayı ise daha farklı başladı. Bu ayın ilk haftasında yabancılar yaklaşık 155 milyon dolarlık alımla dönüş yaptı. BİST 100 endeksi de yeniden tarihî zirveye yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Haftaya pozitif bir başlangıç yapan ve dünkü işlemlerde 11.465 puandan kapanış yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bu yıl test ettiği 11.605 zirve seviyesine oldukça yaklaştı. Dikkatler bir yandan da kalıcı yükseliş için yabancı yatırımcı işlemlerine çevrildi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar aralık ayının ilk haftasına, 154,3 milyon dolarlık hisse senedi alımı ile başladı.

KASIMDA YABANCI İŞLEMLERİ

Borsa İstanbul tarafından da kasım ayı işlemleri açıkladı. Buna göre kasımda yabancı yatırımcılar 96,137 milyon dolarlık net satış tarafında yer aldılar.

Söz konusu ayda BİST 100 endeksi %-0,66 değer kaybı ile 10.898 puandan kapanış yapmıştı. Aralık ayının ilk yarısında ise yabancı yatırımcının da geri dönüşü ile BİST 100’deki prim %5,12 olarak gerçekleşti. Kasımda TÜFE’nin %0,87 ile beklenti altında kalması ve TCMB’nin son faiz indirimi hisse senedi piyasalarına da destek oldu.

YABANCININ EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Kasım 2025 döneminde Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı hisseler:

1-TÜPRAŞ (TUPRS): 109,646 milyon dolar

2-Türk Telekom (TTKOM): 54,470 milyon dolar

3-İş Bankası (ISCTR): 52,515 milyon dolar

4-Peker GYO (PEKGY): 49,961 milyon dolar

5-Akbank (AKBNK): 46,440 milyon dolar

6-Koç Holding (KCHOL): 40,428 milyon dolar

7-Migros (MGROS): 35,994 milyon dolar

8-Türk Altın İşletmeleri (TRALT): 33,841 milyon dolar

9-Şişecam (SISE): 29,339 milyon dolar

10-Garanti Bakası (GARAN): 25,805 milyon dolar

YABANCININ EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Kasım 2025 döneminde Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcının en çok satış yaptığı hisseler:

1- Türk Hava Yolları (THYAO): -163,663 milyon dolar

2-Aseslsan (ASELS): -85,131 milyon dolar

3-Ereğli Demir Çelik (EREGL): -54,794 milyon dolar

4-Tukcell (TCELL): -49,315 milyon dolar

5-Ford Otosan (FROTO): -39,883 milyon dolar

6-SASA Polyester (SASA): -32,688 milyon dolar

7-Sabancı Holding (SAHOL): -31,249 milyon dolar

8-Rönesans GYO (RGYAS): -26,574 milyon dolar

9-Vakıfbank (VAKBN): -21,524 milyon dolar

10-Tera Yatırım (TERA): -21,337 milyon dolar

Önemli Uyarı: Bu içerik BİST tarafından açıklanan veriler dikkate alınarak derlenmiştir. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

