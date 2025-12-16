Geçen hafta 90 bin doların üzerinden kapanış yapan kripto varlık Bitcoin, bu hafta başında 85 bin dolar sınırına kadar gerileyerek son 2 haftanın en düşük seviyelerini gördü. Dikkatler cuma günü Japonya Merkez Bankasından gelecek karara çevrilirken; faiz artışı endişeleri “ucuz yen destekli carry trade pozisyonları” için risk unsuru olarak görülüyor. Dünkü işlemlerde BTC’den 313,3 milyon dolarlık para çıkışı da dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto piyasalarda yeni hafta dikkat çeken hareketlerle başladı. Cuma günü 90 bin 275 dolardan kapanış yapan Bitcoin, hafta sonu işlemlerini de düşük hacimle birlikte 88 bin 165 dolardan tamamlamıştı. BTC, haftanın ilk işlem gününde ise %2 değer kaybetti ve 86 bin 400 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de TSİ 06:30 itibarıyla 85 bin 500 dolara yakın denge arayışı sürerken, cuma kapanışına göre kayıp %-5 yaklaştı. En düşük 85 bin 140 doları gören BTC, aynı zamanda son 2 haftanın en düşük seviyelerine de geriledi.

EKİMDE REKOR KIRMIŞTI

Ekim ayının ilk haftasında 126 bin 270 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kripto varlık Bitcoin, o tarihten itibaren girdiği düşüş trendinden kurtulamadı. Kasım ayının ikinci yarısında 80 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, gelen tepki alımları ile aralık ayının başlarında 94 bin 659 dolara kadar yükselmişti. Ancak bu yükseliş de kalıcı olamadı ve BTC’de yön yeniden aşağı döndü.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Bu arada haftanın ilk işlem gününde Bitcoin’de dikkat çeken bir satış da gözlemlendi. İlk gelen zincir verilerine göre ABD’li borsa yatırım fonları kanalıyla BTC’de dünkü işlemlerde 313,3 milyon dolarlık para çıkışı yaşandı. Bu rakam aynı zamanda aralık ayı işlemlerinde en yüksek günlük para çıkışına da işaret etti. ABD Merkez Bankasından geçen hafta faiz indirimi gelmesi ve gelecek yıl için 1 yada 2 faiz indiriminin daha beklenmesine rağmen BTC’deki düşüş sorgulanıyor.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bu hafta cuma günü Japonya Merkez Bankasının faiz kararı kripto piyasalarda dikkatle takip ediliyor. %0,5 seviyesinde bulunan faiz oranının yükseltilmesine yönelik endişeler, “carry trade” destekli pozisyonlar için risk unsuru olarak öne çıkıyor. Yıllardır faizi düşük Japon yeni ile borçlanan ve riskli piyasalarda pozisyon alan yatırımcılar için “daha pahalı bir Japon yeni” senaryosu risk iştahını da azaltıyor.

KALDIRAÇLI İŞLEM ETKİSİ

Öte yandan haftanın ilk işlem günündeki satışlar, piyasada “yükseliş hedefli” açılan kaldıraçlı pozisyonların da hızla tasfiyesini tetikleyerek BTC’deki düşüşü hızlandırdı. ABD’de teknoloji endeksi Nasdaq’ta son 2 işlem gününde yaşanan ivme kaybı da, kripto varlıkları negatif etkiliyor. Piyasalarda bu hafta ABD’de açıklanacak kasım ayı tarım dışı istihdam raporu ve kasım TÜFE verileri de bekleniyor. Bu verilerin “daha güvecin FED” senaryosunu desteklemesi halinde piyasadaki satış baskısının hafifleyebileceği ifade ediliyor.

