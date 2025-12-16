Kış mevsiminin en sert ve değişken dönemlerinden biri olarak bilinen zemheri, Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Hava sıcaklıklarında ani düşüşlerin yaşandığı süreçte soğuk algınlığı ve mevsimsel hastalıkların artması da dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise ''Zemheri ne zaman, kaç gün sürer?'' sorularını araştırmaya başladı.

Zemheri dönemi tarımdan günlük hayata kadar pek çok alanda etkisini hissettiriyor. Don olayları, kar yağışı ve sert rüzgarlar zemheri dönemi daha sık görülüyor. Aynı zamanada ani sıcaklık değişimleri nedeniyle hastalıkların yaygınlaştığı bir dönem olarak da biliniyor. Peki, Zemheri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç gün sürer?

Zemheri ne zaman, kaç gün sürer? 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 kış sezonunda zemheri 22 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Aralık ayının son günleriyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin düşüşler ve ani değişimler daha sık görülmeye başlanacak.

Zemheri ne zaman, kaç gün sürer? 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi

ZEMHERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 zemheri süreci 30 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Ocak ayının sonuna kadar etkisini sürdüren dönem, karakış olarak da anılıyor.

Zemheri ne zaman, kaç gün sürer? 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi

ZEMHERİ 2025-2026 TARİHLERİ

2025-2026 kışında zemheri 22 Aralık 2025 ile 30 Ocak 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

Zemheri ne zaman, kaç gün sürer? 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi

ZEMHERİ NE DEMEK, KAÇ GÜN SÜRER?

Zemheri kelimesi kış mevsiminin en soğuk ve sert dönemini tanımlamak için kullanılıyor. Eski dilde kış anlamında da kullanılan ''Zemheri'' halk arasında karakış olarak biliniyor.

Zemheri dönemi yaklaşık 40 gün sürerken bu dönem boyunca sıcaklık dalgalanmaları meydana geliyor.

Zemheri ne zaman, kaç gün sürer? 2025-2026 Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi

ZEMHERİ DÖNEMİNDE HAVA NASIL OLUR?

Zemheri süresince hava koşulları oldukça değişken seyrediyor. Birkaç gün önce ılık sayılabilecek sıcaklıklar görülürken, kısa süre içinde sert soğuklar etkili olabiliyor.

Sıcaklıkların hızlı şekilde düşmesi, don ve ayaz riskini artırırken aynı zamanda mevsimsel hastalıkların da daha sık görüldüğü bir zaman dilimi olarak da biliniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası