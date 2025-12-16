Gaziantep FK'de 118 günlük görev süresinde 14 lig maçına çıkan Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlılarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'dan sonra Gaziantep FK'de görev yapan 40 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1,64 puan ortalaması yakaladı.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonuna teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan Gaziantep FK yönetimi, ilk ilki maçtaki kötü sonuçların ardından 19 Ağustos 2025 tarihinde teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi. Yılmaz, transfer döneminin son günlerinde kadroya kattığı isimlerle ekibini güçlendirdi.

7 MAÇ NAMAĞLUP

Gaziantep FK'deki ilk 3 maçında kazanan, sonraki 4 karşılaşmada da yenilmeyen Burak Yılmaz, yeni takımındaki ilk 7 maçını namağlup tamamlasa da sonraki 7 maçlık döneminde tek galibiyet alabildi. İstikrarsız grafiğine rağmen 23 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle ligde 7'nci sırada bulunuyor.

Burak Yılmaz

DEPLASMAN BAŞARISINI İÇ SAHADA GÖSTEREMEDİ

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, 3 mağlubiyetini de iç sahada alırken; deplasmandaki 6 maçta bileği bükülmedi. Kırmızı-siyahlı ekip, Yılmaz ile ligdeki 14 maçta 23 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

Süper Lig'de 7 sezonunda 7 teknik direktörle 8 kez görev değişikliğine giden Güneydoğu temsilcisi, sözleşme süresi dolmadan teknik adamlarla yollarını ayırma geleneğini Burak Yılmaz ile sürdürdü.

MAÇ BAŞINA 1,64 PUAN

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de görev aldığı sürede yakaladığı puan ortalamasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçirdi.

2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olarak teknik direktörlük kariyerine başlayan Yılmaz, 6 maçlık geçici görevi süresince 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 1 puan ortalaması elde etti. Yılmaz, 28 Ocak 2024'te sözleşme imzaladığı Kayserispor'da 21 maçta 3 galibiyet 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 0,9 puan ortalaması tutturdu. Kasımpaşa'daki görevine 28 Ocak 2025'te başlayan Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle maç başına 1,38 puan aldı. Genç teknik adam, Gaziantep FK'de 14 lig maçında 1,64 puan ortalaması yakaladı.

