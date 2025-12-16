TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmeleri Meclis gündemini kilitledi. Gözler sürecin tamamlanmasının ardından ele alınması planlanan 11. Yargı Paketi’ne çevrildi. Takvime ilişkin detaylar kamuoyunda yakından takip edilirken bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri aralıksız sürerken, yasama gündeminin bir sonraki başlığı merak konusu oldu. Özellikle 11. Yargı Paketi’nin Meclis gündemine gelme tarihi bütçe görüşmelerinin bitiş tarihiyle doğrudan bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TBMM Genel Kurulunda 8 Aralık’ta başlayan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri belirlenen takvime göre 21 Aralık Pazar gününe kadar sürecek. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri boyunca günlük program tamamlanıncaya kadar çalışacak.

Bütçe maratonunun son gününde, bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmaların ardından oylamaya geçilmesi planlanıyor. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte TBMM Genel Kurulunun, yasama çalışmalarına ara vermeden devam etmesi ve gündemdeki diğer kanun tekliflerini ele alması öngörülüyor.

Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? TBMM’de 11. Yargı Paketi için gözler takvimde

11. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonundan geçmesine rağmen henüz Genel Kurul gündemine alınmadı. Meclis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, paket bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurulda ele alınacak.

Planlamaya göre TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından çalışmalarına 23 Aralık’ta devam edecek. Bu süreçte 11. Yargı Paketi’nin görüşmelerine başlanması ve teklifin yılbaşından önce yasalaştırılması hedefleniyor.

