Kamuoyunda büyük merak uyandıran 11. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 12 farklı kanunda değişiklik öngören ve toplam 38 maddeden oluşan teklif infaz düzenlemesindeki kapsam değişiklikleri nedeniyle yakından takip ediliyor. 11. Yargı Paketi ne zaman Resmi Gazete'de yayınlanacak, Meclisten geçti mi soruları ise kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Düzenlemede "Kovid düzenlemesi" olarak bilinen infaz indirimiyle ilgili madde yeniden ele alındı ve alt–üst soya, kardeşe, eşe veya boşanılan eşe, kadına ve çocuğa yönelik işlenen bazı ağır suçlar kapsamdan çıkarıldı. Komisyon aşamasının tamamlanmasıyla gözler paketin Meclis Genel Kurulu'na çevrildi. Peki, 11. Yargı Paketi ne zaman Resmi Gazete'de yayınlanacak, Meclisten geçti mi?

11.⁠ ⁠YARGI PAKETİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK?

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından Meclis gündemindeki yerini koruyor. Teklifin tüm maddeleri Genel Kurul’da görüşülüp onaylandıktan sonra Resmi Gazete’ye gönderilecek.

11.⁠ ⁠YARGI PAKETİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Yargı paketinin yalnızca ilk 15 maddesi Genel Kurul’da kabul edildi. Düzenleme henüz bütünüyle yasalaşmadı.

Kapsamlı teklifin tamamının geçmesi için kalan maddelerin de Genel Kurul’da görüşülerek oylanması gerekiyor. Tüm maddeler kabul edilmeden süreç tamamlanmış sayılmıyor.

11.⁠ ⁠YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI?

Teklif henüz şu aşamada Resmi Gazete’ye gönderilmedi. Adalet Komisyonu’ndan geçmesine rağmen tüm maddeleri Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmediği için Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmedi. Paket yasama sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak.

