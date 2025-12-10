Gelinim Mutfakta’da haftanın üçüncü günü tamamlanırken gözler günün birincisine ve çeyrek altını kazanan yarışmacıya çevrildi. 10 Aralık tarihli puan tablosu merak edilirken Miyase, Tuğba, Kader ve Güllüşah arasındaki kıyasıya rekabet izleyici tarafından yakından takip ediliyor.

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta’da gelinler mutfakta hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Aslı Hünel’in sunumuyla ilerleyen yarışmada bugün yapılan tabaklar, kayınvalideler ve sunucudan aldığı puanlarla değerlendirildi. Çeyrek altını kimin kazandığı ve 10 Aralık puan durumunun açıklanıp açıklanmadığı yarışmanın takipçileri tarafından yakından sorgulanıyor.

10 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 10 Aralık tarihli yeni bölümünde gelinler verilen tarif üzerinden en doğru tabağı hazırlamak için yarışıyor. Kayınvalidelerin verdiği puanlar günün birincisi belli olacak. Programda her gün olduğu gibi en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak.

Bölümün ardından günün birincisi olan gelin haberimizde yer alacak.

10 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu

10 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün puan tablosu, kayınvalidelerin verdiği değerlendirmeler ile netleşiyor. Gelinler Piliç Topkapı tarifini en iyi şekilde yaparak günün kazanan ismi olmak istiyor. Günü yüksek puanlarla kapatan gelinler haftalık puan tablosunda ilk sıraya yerleşerek 10 altın bileziğin sahibi olmak istiyor.

Miyase:

Tuğba:

Kader:

Güllüşah:

10 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

10 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Aralık tarihli bölümünde günün birincisi olan isim çeyrek altının da sahibi olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası