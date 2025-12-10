12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası diğer adıyla Yerli Malı Haftası, 2025’te okullarda yerli üretimin önemi, tasarruf bilinci, çevre farkındalığı ve “yatırım-tüketim dengesi” temalarıyla yeniden gündeme geldi. Yerli Malı Haftası'nda yapılacak etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı.

Yerli Malı Haftası'nı öğrenciler, hem ekonomik bilinç kazanmaları hem de yerli üretim ve tüketim konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinliklerle dolu geçirecek. Okul öncesinden lise kademesine kadar farklı yaş gruplarına göre planlanan çalışmalar, hem eğitici hem de eğlenceli içeriklerle dolu.

YERLİ MALI HAFTASI'NDA NELER YAPILIR?

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası’nın resmi adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’dır. Bu hafta, öğrencilerde ekonomik bilinç oluşturmak, ihtiyaç ve istek kavramlarının ayrımını öğretmek, yerli üretimi desteklemek ve tasarruf kültürünü geliştirmek amacıyla kutlanıyor.

Okullarda, yerli ürünlerin tanıtıldığı, tutumlu davranmanın önemini vurgulayan etkinlikler yapılır. Öğrenciler, sınıf sunumları, şiirler, drama çalışmaları, yerli ürün sergileri ve paylaşım etkinlikleriyle hem kültürel değerleri öğrenir hem de üretimin kıymetini kavrar. Bunun yanı sıra, çevre bilincini artırmak amacıyla israfın önlenmesi ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları da öğrencilere kazandırılır.

YERLİ MALI HAFTASI’NDA HANGİ ETKİNLİKLER YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 2025 yılında yapılacak etkinliklerde yerli üretimin ülke ekonomisine katkısı, doğal kaynakların korunması, yatırım bilinci ve tüketim alışkanlıkları derslerde işlenecek. Öğrencilerin yaşadıkları bölgedeki tarım, teknoloji veya sanayi ürünlerini tanımaları için araştırma ve sunum çalışmaları yapılacak.

Bu yıl, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması da programın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Okul öncesi çocuklar için geri dönüşüm, sıfır atık, yerli ürün kullanımı ve ihtiyaç-istek ayrımı gibi konuları içeren özel etkinlik takvimleri hazırlandı. Ayrıca velilerin de katılımıyla tasarruf kültürünün evde de sürdürülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ailelere bilgilendirme çalışmaları yapılarak öğrencinin evde de bilinçli tüketim alışkanlıklarını uygulaması desteklenecek.

Ayrıca, okul öncesi çocukları ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan dijital içeriklere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşılabilecek.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır.

