Bursa'da 7 Aralık'ta kayıplara karışan ve her yerde aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz'un cansız bedeni Mudanya'da bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Berat Yavuz, 7 Aralık tarihinde kayıplara karıştı. Gençten haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri üç gündür arama çalışmalarını sürdürürken, acı haber Mudanya'dan geldi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ, POLİSE HABER VERDİ

Mudanya Halitpaşa Mahallesi İkiz Kayalar mevkiinde deniz kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin Berat Yavuz'a ait olduğunu tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bölgeye gelen Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gencin ölüm sebebi henüz bilinmezken, savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

