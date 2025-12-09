2025 yılı altın fiyatları için rekorların yılı oldu. Sene başına 3 bin lira sınırında giren gram altın, spot piyasada 5.910 lira ile rekor kırdı. 2.600 dolar seviyelerinden yıla başlayan ons altın ise 4.381 dolarla zirveyi gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM Gram altın şu sıralar 5.700 seviyelerinde, ons altın ise 4 bin 200 dolar sınırında hareket ediyor. Milyonlar altının 2026 yılında ne durumda olacağını merak ederken, dünyaca ünlü bankaların tahminleri peş peşe geldi.

DEV BANKALARIN 2026 ALTIN TAHMİNLERİ İşte Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank, UBS ve Wells Fargo gibi dünya devlerinin 2026 altın tahminleri...

GOLDMAN SACHS ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2026 yılının sonuna kadar 4.900 dolar seviyesine ulaşacağını öngörerek, mevcut seviyelere göre yüzde 21’lik bir yükseliş beklediğini açıkladı.

MORGAN STANLEY Bir başka ABD'li dev banka Morgan Stanley'in 2026 yılı ons altın tahmini 4.500 dolar.

JP MORGAN Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen JP Morgan'ın 2026 ons altın tahmini 5 bin dolar.

BANK OF AMERİCA BofA ons altının 2026’da 5.000 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

DEUTSCHE BANK Alman Deutsche Bank, 2026 yılı için ons altın tahminini 4.000 dolardan 4 bin 450 dolara çıkardı.

UBS UBS, orta vadeli fiyat hedefini ons başına 4.200 dolardan 4.500 dolara çıkarırken, iyimser senaryosunu ise 4.900 dolar seviyesine yükseltti. UBS, aşağı yönlü beklenti olarak 3.700 dolar tahminini korudu.

WELLS FARGO Wells Fargo'nun 2026 ons altın tahmini ise 4.500-4.700 dolar aralığında.

