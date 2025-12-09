Endonezya'nın Açe bölgesinde etkili olan ve en az 950 kişinin ölümüne yol sel kaynaklı felaketler için sıra dışı bir yönteme başvuruldu. Sellerin neden olduğu enkazın temizlenmesi için eğitimli fille görevlendirdi.

Endonezya genelinde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan sel kaynaklı afetlerin bıraktığı hasar temizleniyor.

4 EĞİTİMLİ FİL GÖREVLENDİRİLDİ Doğal Kaynakları Koruma Servisi (BKSDA) yetkilileri, Açe bölgesinde kereste ve moloz yığınlarının temizlenmesi için 4 eğitimli Sumatra filinin görevlendirildiğini ifade etti.

Yetkililer, Abu, Mido, Ajis ve Noni isimli Sumatra fillerinin, ağır iş makinelerinin ulaşmaya zorlandığı yerlerde ekiplerin daha rahat hareket edebilmesi için kullanıldığını belirtti.

Yetkililer, tıkanan yolların açılmasında ve enkaz altında kalan yerleşim yerlerinin temizlenmesinde bu fillere başvurulduğunu kaydetti.

2004 YILINDA DA GÖREV YAPMIŞLARDI Bu 4 filin, 2004'te Açe'de meydana gelen tsunami felaketinde de ağır ekipmanların ulaşamadığı bölgelerde moloz yığınlarının temizlenmesine ve malzeme sevkiyatına yardımcı olmak için görevlendirildiği aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 950'YE YÜKSELDİ Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin yaptığı açıklamada, sel ve toprak kaymalarından hayatını kaybedenlerin sayısının 950'ye yükseldiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası