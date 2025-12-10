Japonya'nın Aomori eyaletinin doğu açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

8 Aralık'ta 7,5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da sallantılar devam ediyor. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Aomori eyaletinin doğu açıklarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yaklaşık 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

50 KİŞİ YARALANMIŞTI

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.

JMA, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

