Muş’ta fenomen Şırdancı Mehmet’in kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın acil ameliyata alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Masterchef programıyla adını duyuran 'Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Sur, Muş'ta bir kazaya karıştı. Sur'un kullandığı araç yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şırdancı Mehmet trafikte yayaya çarptı! Kadının durumu ağır

ACİL AMELİYATA ALINDI

İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

